KfW-Schnellkredit als Soforthilfe

Main-Tauber-Kreis.Um ihre Liquidität zu verbessern und laufende Kosten während der Corona-Krise zu decken, können kleinere und mittlere Firmen und Betriebe, die jetzt sehr rasche Unterstützung benötigen, KfW-Schnellkredite beantragen. Der neue KfW-Schnellkredit ergänzt das bereits bestehende KfW-Sonderprogramm 2020 und die bereits bestehende Soforthilfe für Unternehmen bis zehn Beschäftigte. Alle notwendigen Informationen hat die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises im Internet zusammengestellt.

Um schnelle Hilfe zu gewährleisten, hat die Bundesregierung einen KfW-Schnellkredit auf den Weg gebracht, bei dem der Staat 100 Prozent der Kreditrisiken übernimmt. Durch die 100-prozentige Haftungsfreistellung und den Verzicht auf eine übliche Risikoprüfung soll sichergestellt werden, dass diejenigen Unternehmen, die nur durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, rasch einen Kredit bekommen. Die KfW rechnet mit sehr vielen Anträgen und wird zusammen mit den Banken und Sparkassen alles dafür tun, die technischen Voraussetzungen für eine schnelle Auszahlung zu schaffen.

Der KfW-Schnellkredit kann von mittelständischen Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten beantragt werden. Das Kreditvolumen pro Unternehmen beträgt bis zu drei Monatsumsätzen des Jahres 2019. Dabei beträgt das Kreditvolumen maximal 800 000 Euro für Unternehmen mit einer Beschäftigungszahl über 50 Mitarbeitern. Für Unternehmen mit einer Beschäftigungszahl von bis zu 50 Mitarbeitern beträgt das maximale Kreditvolumen 500 000 Euro.

Das Unternehmen muss mindestens seit 1. Januar 2019 am Markt aktiv gewesen sein und darf zum 31. Dezember 2019 kein Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition gewesen sein. Es muss geordnete wirtschaftliche Verhältnisse zum 31. Dezember 2019 aufgewiesen haben.

Der Zinssatz für den KfW-Schnellkredit liegt aktuell bei drei Prozent. Die Abruffrist nach Zusage beträgt einen Monat, auf eine Bereitstellungsprovision wird verzichtet. Der Abruf kann in Tranchen erfolgen. Der Kredit ist in zehn Jahren in gleichen Raten zurückzuzahlen. Eine tilgungsfreie Zeit von bis zu zwei Jahren soll ermöglicht werden.

Sämtliche Informationen, die Antragswege und Ansprechpartner sind unter www.main-tauber-kreis.de/corona-hilfen abrufbar. Ergänzende Informationen gibt es beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Wirtschaftsförderung, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5809, Fax: 09341/828-5809, E-Mail wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de. lra

