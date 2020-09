Keine Lebensmittel in Natur entsorgen

Die Afrikanische Schweinepest hat den Osten Deutschlands inzwischen erreicht. Die Landwirte in Baden-Württemberg schlagen deswegen Alarm und appellieren an alle, Essensreste jedweder Art nicht in die Landschaft zu werfen, sondern ordnungsgemäß zu entsorgen. Nur so werde gewährleistet, dass die für Menschen ungefährliche Krankheit über Wild- auf Hausschweine übertragen wird.

© DPA