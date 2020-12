Keine Christmette auf dem Marktplatz

Tauberbischofsheim.Sehr gefreut hatten sich die Verantwortlichen der Katholischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim auf den geplanten ökumenischen Gottesdienst am 24. Dezember auf dem Marktplatz. Die aktuelle Pandemieentwicklung lässt dies aber nicht zu (siehe gesonderter Artikel).

Deshalb hat nun der Pfarrgemeinderat zusammen mit dem Liturgieausschuss der Katholischen Kirchengemeinde folgendes Alternativprogramm entwickelt, bei dem die Personenzahlen aber beschränkt sind und eine umgehende Anmeldung im Katholischen Pfarramt Tauberbischofsheim notwendig ist.

Es werden nun folgende Gottesdienste geplant: Eucharistiefeiern wird es am 24. Dezember jeweils um 16.30 Uhr in der Stadtkirche St. Martin, in der St. Bonifatiuskirche und in der Hochhäuser St. Pankratiuskirche geben. Weitere Wortgottesdienste können um 16.30 Uhr in der Distelhäuser St. Markuskirche, um 17 Uhr in der Dittwar St. Laurentiuskirche (Weihnachtsimpuls), um 16 Uhr in der Dittigheimer St.Vituskirche (Weihnachtsimpuls) und um 17 Uhr in der Impfinger St.Nikolauskirche angeboten werden.

Anmeldungen für diese Gottesdienste sind zwingend bis Dienstag, 22. Dezember um 12 Uhr unter Telefon 09341/922513 (AB) oder 92250 notwendig. Viele nutzen bereits die Online-Anmeldung zu den aktuellen Gottesdiensten unter www.kath-kirche-tbb.de. Anmeldung ist auch per Mail unter info@kath-kirche-tbb.de möglich. Auch schriftliche Anmeldungen zum Beispiel mit den Anmeldekärtchen müssen bis Dienstag, 22. Dezember um 12 Uhr im Briefkasten St. Lioba-Platz 5 eingeworfen sein. Ohne Anmeldung ist die Teilnahme nicht möglich.

Wer unabhängig von diesen Gottesdiensten die Krippe in der Kirche besuchen will, hat vor und nach den Gottesdiensten auch die Möglichkeit zum stillen Gebet. Wie lange die Kirche offen ist, kann dem jeweiligen Aushang an der Kirche entnommen werden.

Mit „Blick in die Krippe“ sind die beiden Gebets- und Texthefte überschrieben, die für Familien mit Kindern und für Erwachsene in den Kirchen ausliegen. Sie sollen eine Hilfestellung sein für das persönliche Gebet zu Hause.

Es lohnt sich zudem ein Blick auf die Homepage der Seelsorgeeinheit, wo es weitere Impulse zu den Weihnachtstagen gibt. „Blick in die Krippe“ heißt auch die Aktion, bei der die Gemeindemitglieder aufgerufen sind, ein Bild ihrer häuslichen Krippe auf die Homepage zu stellen. Für Kinder ist auch ein besonderer „Blick in die Krippe“ im Rahmen eines Kinderkrippenweg in Vorbereitung. Auf der Homepage und bei der jeweiligen Krippe gibt es ein begleitendes Rätsel zu diesem Krippenweg. bk

