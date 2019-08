Keine Angst vor der „Fake-News-Falle“

Im zweiten Teil des Projekts „Klasse Azubis“ an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim referierten zwei FN-Redakteure zum Thema „Fake-News“.

Tauberbischofsheim. Etablierte Medien sahen sich in der jüngeren Vergangenheit großen Herausforderungen und auch verbalen Angriffen ausgesetzt. Im Verlauf des großen Flüchtlingsstroms 2015 wurde ihnen unter dem politischen Schlagwort „Lügenpresse“ vorgeworfen, nicht wahrheitsgemäß zu berichten. Gleichzeitig kommen auch immer mehr „Fake-News“, meist über soziale Netzwerke im Internet in Umlauf, die das politische Klima anheizen und oftmals die gesamte Presse in Verruf bringen.

Im Rahmen des Schulprojekts „Klasse Azubis“ an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim erläuterten Melanie Müller und Marcel Sowa, beide Redakteure bei den Fränkischen Nachrichten, an zwei unterschiedlichen Terminen, wie sich eine Tageszeitung unter diesen „schwierigen „ Bedingungen positioniert. In einem Vortrag berichteten sie aus ihrem Berufsalltag und erklärten den Schülern, wie eine Tageszeitung um das Vertrauen der Leser wirbt.

Sowa nannte in der Präsentation verschiedene Beispiele, wie bestimmte Medien versuchen über oft stark polarisierende Schlagzeilen möglichst viele Klicks zu generieren. „Oft hilft es selbst zu recherchieren und zu prüfen, ob andere Medien die Nachricht in gleicher Form bringen“, erläuterte Sowa.

Als Beispiel nannte der Redakteur die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump, die zunächst bewusst fälschlicherweise als „die größte aller Zeiten“ bezeichnet wurde. Später stellte sich dann aber heraus, dass die Fotos bearbeitet wurden. Die beiden FN-Redakteure wiesen auf den Pressekodex hin, dem sich seriöse Medien verpflichtet sehen. „Wir würden niemals eine Nachricht ungeprüft veröffentlichen“, betonte Müller. Eine Schülerin fragte sich, wie es im Fall des Spiegel-Redakteurs Claas Relotius möglich war, dass gleich mehrere Reportagen mit fiktiven Elementen veröffentlicht wurden.

„Ich habe den Eindruck, dass sich durch diesen Vorfall nicht viel verändert hat“, kritisierte sie. In diesem Fall sei es besonders schwierig gewesen die Faktenlage zu überprüfen, nannte Sowa eine mögliche Erklärung. Er wandte aber auch ein, dass das Nachrichtenmagazin wegen der Relotius-Affäre durchaus einige Schritte unternehmen musste, um die Glaubwürdigkeit bei den Lesern wiederherzustellen.

Lokales Thema im Blick

Müller und Sowa diskutierten mit den Schülern auch die Berichterstattung über das 13-jährige Mädchen, das Ende vergangenen Jahres in die Tauber fiel. Sowa machte deutlich, dass die Fränkischen Nachrichten bei diesem und ähnlichen Fällen stets auf Grundlage der Polizeimeldungen berichteten. Die Schüler erzählten, wie sie die Berichterstattung erlebten und welche Meldungen sie zu diesem Thema über verschiedene Kanäle konsumierten. Anschließend durften die Klasse-Azubis-Teilnehmer selbst aktiv werden: Sie bekamen die Aufgabe, Beispiele zu Fake-News auf Zettel zu schreiben und diese dann kurz an der Tafel vorzustellen.

„Wahlfälschung bei der Europawahl“, „Flüchtling isst Pferd“ und „Heidi Klum ist schwanger“ waren Schlagzeilen, die bei dem kurzen Brainstorming der Schüler zusammen kamen.

„Wenn ich eine Nachricht lese, schalte ich erst einmal meinen Kopf ein und frage mich: ’Kann das sein?!’ Dann vergleiche ich, was andere Medien vermelden“, beschreibt Marvin Mönch sein Vorgehen beim Prüfen von Nachrichten. Er informiere sich über die Facebookseiten verschiedener Nachrichtenseiten und die Tagesschau.

Viele Beispiele

Dogan Sen gefiel an der Unterrichtsstunde, dass die Schüler sich „selbst einbringen konnten“ und mit der Berichterstattung über das 13-jährige Mädchen auch ein aktueller Fall aus der Region thematisiert wurde. „Es war interessant zu hören, was die Redakteure dazu sagten“, meinte Sen.

Er fand es beeindruckend, wie viel „Fake-News-Beispiele“ bei der Gruppenarbeit in nur so kurzer Zeit zusammen kamen.

Nach der Schreibwerkstatt, die die Berufschulklassen der Gewerblichen Schule im Dezember absolvierten, war der Vortrag zu Fake-News die zweite Themeneinheit innerhalb des Projekts „Klasse Azubis“.

