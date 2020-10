Kein gemeinsamer Gräberbesuch an Allerheiligen

Tauberbischofsheim.Allerheiligen ist im Laufe des Kirchenjahres für viele Katholiken ein ganz besonderes Fest, das in vielen Familien und Pfarrgemeinden eine lange Tradition hat. Gottesdienst und gemeinsamer Gräberbesuch sind für Familien eine Einladung, betend an die verstorbenen Angehörigen zu denken. In vielen Gemeinden ist es üblich, im Rahmen einer gemeinsamen Andacht die Gräber auf den Friedhöfen zu segnen. „In der Coronazeit ist alles anders“, so empfinden es nicht wenige Menschen auch im Blick auf den kirchlichen Bereich.

„Wie werden wir Allerheiligen in diesem Jahr feiern?“ Damit beschäftigten sich auch die Leiter der Seelsorgeeinheiten des Dekanats, die Dekan Gerhard Hauk zu einer Videokonferenz eingeladen hatte. Hintergrund für diese virtuelle Zusammenkunft waren natürlich auch die neuen kirchlichen und staatlichen Regelungen, die auf Grund der Erhöhung der mit dem Coronavirus infizierten Personen in den zurückliegenden Tagen erlassen wurden.

Schwere Entscheidung

Auch wenn in der Videokonferenz in allen Gesprächsbeiträgen zu spüren war, wie schwer die Entscheidung fällt, einigte man sich die beteiligten Pfarrer bei der Zusammenkunft darauf, in diesem Jahr auf den gemeinsamen Gräberbesuch zu verzichten. Einen regen Austausch gab es über Möglichkeiten, den persönlichen Gräberbesuch und den Gräberbesuch der Familien zu unterstützen. Die Ideen und Anregungen reichten vom Entzünden von Kerzen an den Gräbern über das Auslegen von Gebetstexten bis hin zur Aufstellung der Osterkerze an einem markanten Ort des Friedhofs.

Einig war man sich darüber, dass der Grundgedanke des Festtages auch in dieser veränderten Form erhalten bleiben soll: Die persönliche Trauer um die verstorbenen Angehörige verbunden mit der Hoffnung und dem Glauben, dass sie am ewigen Ziel ihres Lebens angekommen sind.

Verpflichtend ist für die einzelnen Gemeinden darüber hinaus, die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher festzuhalten, um die Möglichkeit der Nachverfolgung zu ermöglichen.

Maskenpflicht im Gottesdienst

Zur Verschärfung der Coronaregelungen, die seitens der staatlichen Behörden und des erzbischöflichen Ordinariats erlassen wurden, zählt auch die ab sofort geltende Pflicht, während der Gottesdienste nicht nur Abstand zu halten, sondern auch Masken zu tragen. Einig waren sich die Pfarrer auch darüber, die Empfehlung des erzbischöflichen Ordinariats bezüglich der Senkung der Raumtemperatur auf zehn Grad einzuhalten und die Gottesdienstbesucher zu bitten, mit entsprechender Kleidung in die Kirche zu kommen.

Natürlich waren sich die Pfarrer im Klaren darüber, dass dies eine große Einschränkung bedeute. Andererseits ist man sich der Verantwortung bewusst, die man in dieser Krise füreinander hat. Man war sich sicher, dass die allermeisten Gemeindeglieder die Maßnahmen unterstützen oder zumindest Verständnis dafür zeigen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020