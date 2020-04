Katholiken haben gewählt

Tauberbischofsheim.Auch in Tauberbischofsheim waren die Pfarrgemeinderatswahlen von der Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen: Die Präsenzwahl, also die Wahl in Wahllokalen, war nicht möglich, viele nutzten die Briefwahl, noch deutlich mehr nahmen die Online-Wahl in Anspruch.

Der ursprünglich festgelegte Wahltermin 22. März wurde bekanntlich bis zum 5. April verlängert, so dass noch weitere Wähler die beiden verbliebenen Wahlmöglichkeiten in Anspruch nahmen. Vier Mitglieder des Wahlvorstandes zählten unter Einhaltung bestimmter hygienischer Bedingungen die Briefwahlstimmen aus und ergänzten das Ergebnis um die Onlinewahl.

Wahlberechtigt waren insgesamt 6476 Personen. Es wurden 865 Stimmen abgegeben. Hiervon waren 843 Stimmen gültig. Die Wahlbeteiligung betrug somit 13,4 Prozent.

Online wurden 588 gültige Stimmen und per Briefwahl 255 gültige Stimmen abgegeben.

Ursprünglich wurde die Größe des neuen Pfarrgemeinderates auf 20 Personen festgelegt. Aus den Pfarreien Distelhausen, St. Markus sowie Dittwar, St. Laurentius und Dienstadt St. Jakobus kamen jedoch keine Wahlvorschläge. Damit konnten die Wähler Namen ihrer Gemeindemitglieder ergänzen.

Diese wurden zwischenzeitlich befragt, nahmen die Wahl aber nicht an.

Somit besteht der neue Pfarrgemeinderat aus 14 Personen.

Dieser neue Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim setzt sich wie folgt zusammen:

Tauberbischofsheim, St. Martin: Markus Schönleber (655 Stimmen), Christian Wamser (608), Martina Wamser (567), Dr. Wolfgang Hänle (538)

St. Bonifatius: Johannes Hautzinger (563), Matthias Sack (555), Hubert Burger (537), Klaus Graner (509)

Dittigheim, St. Vitus: Birgit Frei (522), Barbara Eckert (482)

Hochhausen, St. Pankratius: Christian Ollmert (506), Hans-Jürgen Bundschuh (413)

Impfingen, St.Nikolaus: Ulrike Steigerwald (583), Ute Werr (531).

Die nichtgewählten Kandidatinnen und Kandidaten würdigte Wahlvorstandsvorsitzender Herbert Elsner für ihre Bereitschaft zur Kandidatur und wünschte den Neugewählten viel Freude und Erfolg bei ihrem ehrenamtlichen Engagement. bk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020