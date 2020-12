Kanal wird ab nächster Woche aufdimensioniert

Tauberbischofsheim.„Die Bauarbeiten in der Kapellenstraße in Tauberbischofsheim beginnen in der nächsten Woche“, gab der Leiter des Tiefbauamts, Zoltan Szlaninka, in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag in der Stadthalle bekannt. „Dabei wird der dortige Kanal aufdimensioniert.“

Der Tauberbischofsheimer Gemeinderat hatte die Tiefbauarbeiten in der Sitzung am 19. November für 171 932 Euro an die Firma Benninger Bau aus Bad Mergentheim vergeben. Die Maßnahme war wegen de Neubaus des Seniorenzentrums notwendig geworden. Der Querschnitt von drei Haltungen des Abwasserkanals muss erweitert werden. Bei den Kosten sind auch Arbeiten für die Seniorendienste Tauberfranken enthalten. Sie werden anschließend verrechnet.

Die Kostenberechnung belief sich auf 144 545 Euro. Mit den Nebenkosten ergeben sich Gesamtkosten von rund 195 000 Euro. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung und schlägt sich auf eine künftige Gebührenkalkulation nieder. Ein Anteil von 27 387 Euro wird den Seniorendiensten in Rechnung gestellt.

Im Haushaltsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sind 150 000 Euro für die Maßnahme veranschlagt. Die Mehrkosten von 45 000 Euro werden über den Ansatz Kanal Laurentiusbergstraße finanziert.

Die städtischen Mehrkosten belaufen sich auf etwa 16 000 Euro. hut

