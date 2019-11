Junge Turner zeigen ihr Können

Tauberbischofsheim.Die Gaueinzelmeisterschaften im Turnen finden am Samstag, 23. November, in der Sporthalle am Wört statt. 143 Mädchen aus den neun Vereinen SpVgg. Neckarelz, TV Königshofen, TV Mosbach, TSV Tauberbischofsheim, SV Neunkirchen, TSG Reisenbach/Mudau, TV Hardheim, FC Grünsfeld und TV Wertheim treten am Samstag einzeln an den turnerischen Geräten Boden, Balken, Barren und Sprung gegeneinander an.

Bei diesem Einzelwettkampf kann jeder sein Können unter Beweis stellen und ist ganz auf sich selbst gestellt.

Der erste Durchgang beginnt um 8.45 Uhr. Der Wettkampf beginnt dann schließlich um 9.30 Uhr. Hier gibt es eine Änderung. Die WK IV bis zehn Jahre turnt bereits am Morgen. Es werden somit am Morgen Kürübungen aber auch Pflichtübungen geturnt. Der erste Wettkampfdurchgang am Morgen wird bis etwa 12 Uhr gehen.

Am Mittag gehen somit die jüngsten Turnerinnen aus den WK I, II und III an den Start und beginnen um 12 Uhr mit dem Einturnen. Wettkampfbeginn wird um 12.30 Uhr sein. An diesem Nachmittag turnen die jüngsten Mädchen. Für viele ist dies der erste Wettkampf in ihrer Turngeschichte. Interessierte sind willkommen, der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.11.2019