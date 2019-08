Junge Forscher hatten Spaß

Tauberbischofsheim.Einen spannenden Tag erlebten 42 Kinder im „Science Center“ der Lern- und Erlebniswelt Experimenta in Heilbronn. Schon seit Jahren veranstaltet der Rotary Club Tauberbischofsheim im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Tauberbischofsheim einen Ausflug in die Heilbronner Erlebniswelt. Begleitet von drei Betreuern vom Rotary Club bekamen die jungen Forscher im Alter zwischen neun und 14 Jahren spannende Einblicke in die Bereiche Technik und Wissenschaft.

An 275 Mitmachstationen konnten sich die Kinder in dem – seit diesem Jahr ganz neuen – „Science Center“ austoben und auf fünf Ebenen die Bereiche „StoffWechsel“, „KopfSachen“, „WeltBlick“ und „ForscherLand“ erkunden.

Die Kinder waren von dem interessanten Tag begeistert und traten am Nachmittag müde, aber voller neuer Eindrücke die Heimreise an.

