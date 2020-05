Jüngste Mai-Fröste setzen besonders der Wintergerste zu

Main-Tauber-Kreis.Die Eisheiligen haben nicht nur den Winzern arg zugesetzt. Auch die Landwirte müssen mit den Folgen der Nachtfröste kämpfen. Vor allem bei Wintergerste, Futtergrundlage der Schweinehaltung, drohen „Ausfälle von 50 bis 70 Prozent“, wie Hartmut Lindner vom Sachgebiet Pflanzenschutz beim Landwirtschaftsamt betont.

Größtes Problem seien die Morgenstunden des 12. Mai mit Minusgraden (etwa drei Grad bei hoher Luftfeuchte) gewesen. Die Wintergerste habe geblüht, „dabei wurden die empfindlichen Fruchtanlagen zerstört oder erheblich geschädigt“.

Stark geschädigt seien die Wintergerstenbestände im Kreisgebiet in den Höhenlagen vor allem im mittleren und südlichen Kreisgebiet. Auf den ersten Blick sehe man den Schaden nicht an. Erst bei genauer Betrachtung falle die ausbleibende Einkörnung in den Ähren auf.

Dieser in den letzten 35 Jahren noch nicht da gewesener Ernteausfall trifft die Landwirte in einer sehr schwierigen Situation: Die Ertragsaussichten bei den anderen Getreidearten und Raps seien mäßig, die Erzeugerpreise für Milch, Rind- und Schweinefleisch zurzeit ebenfalls kaum kostendeckend. „Viele Landwirte stehen zur Zeit mit dem Rücken an der Wand“, so Lindner.

