Jüdischer Erinnerungsraum

Tauberbischofsheim.An das jüdische Leben in Tauberbischofsheim erinnert seit 2014 ein Raum im Limbachhaus. In dem ältesten bürgerlichen Gebäude im Stadtgebiet werden einige Aspekte der Tauberbischofsheimer Stadtgeschichte dargestellt. Die Mitglieder des Vereins Tauberfränkische Heimatfreunde waren sich sich schnell einig, dass es auch einen Platz zum Gedenken an die Mitbürger jüdischen Glaubens, deren Leben und Kultur geben müsse.

Einblicke in den Alltag

„Das Wachhalten der Erinnerung, das Gedenken an die Opfer und das Dokumentieren jüdischen Lebens in der Stadt sehen wir als wichtige Aufgabe eines Heimatvereins an“, sagt die Vorsitzende Kerstin Haug-Zademack. „Auf großen Wandtafeln und mit davor aufgestellten Vitrinen werden Aspekte jüdischen Lebens und der jüdischen Geschichte, besonders in unserer Stadt beleuchtet.“

Eine Tafel beschäftigt sich mit den Ritualen im jüdischen Lebenslauf (Beschneidung, Bar Mitzwa). Dazu kommt eine Erklärung der traditionellen rituellen Gegenstände wie Kippa, Tefillin, Tallit, Mesusa, die in einer Vitrine gezeigt werden. Ferner wird die Bedeutung der Synagoge und der Tora-Lesung für das jüdische Leben erläutert.

Eine weitere Tafel erklärt die jüdische Zeitrechnung, die Feste im Jahreslauf und die Feier des Schabbat in der Familie.

Die dritte Tafel gibt einen Überblick über die Geschichte der Juden in Europa seit der Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer im Jahr 70 nach Christus.

Zwei weitere Tafeln listen im Detail auf, wie sich die jüdische Bevölkerung von den 1920er Jahren bis zur Deportation verringerte, zeigen anhand einer Karte ihre Wohnstätten auf, erläutern ihre Berufsstruktur und viele mehr. Kurzum: Sie zeigen, wie das Leben der Mitbürger jüdischen Glaubens in „Büscheme“ ausgesehen hat.

Lebenslauf von Chana Sass

Natürlich wird auch der im Jahr 1940 nach Gurs deportierten Juden in Form einer schlichten Erinnerungstafel gedacht. Exemplarisch wird ergänzend der Lebenslauf von Hannelore Simons dargestellt. Sie war mit knapp 15 Jahren die Jüngste der nach Südfrankreich Verschleppten. Sie hat als eine von wenigen überlebt und kam 1948 mit jüdischen Waisenkindern nach Israel, wo sie unter dem Namen Chana Sass lebt. Sie gehört zu der ursprünglich aus Külsheim stammenden Familie Bruckheimer, deren Beziehung zu Tauberbischofsheim ebenfalls aufgezeigt wird. hut

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.11.2020