Josef Schmitt feierte goldenes Firmenjubiläum

Tauberbischofsheim.Eine seltene Ehrung gab es beim Schulmöbelhersteller VS: Josef Schmitt feierte sein goldenes Firmenjubiläum. Dazu gratulierten ihm Geschäftsführung und -leitung sowie Betriebsrat im Namen des gesamten Unternehmens und der Belegschaft. 1970 begann Josef Schmitt als knapp 15-Jähriger seine Ausbildung zum Holzmechaniker bei VS, die er im Juli 1973 erfolgreich abschloss.

Bis 1990 war er in verschiedenen Bereichen in der Produktion und dem Teilelager eingesetzt, bis er jetzt in Rente ging.

Genau abgepasst, um das halbe Jahrhundert bei VS voll zu machen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020