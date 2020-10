Johannes Benz zweiter Bürgermeisterstellvertreter

Tauberbischofsheim.Das kommunalpolitische Personalkarussell im Tauberbischofsheimer Gemeinderat drehte sich gehörig. So wurde in der Sitzung am Donnerstag in der Stadthalle nicht nur Andrea Dreher als Nachfolgerin von Heike Kuhn als Gemeinderätin verpflichtet, sondern es mussten auch zwei Posten neu besetzt werden. Das Nachrücken einer Ersatzperson im Gemeinderat für Heike Kuhn gestaltete sich etwas schwieriger, als normalerweise vorgesehen. Als Nachrücker wäre aufgrund der in der Gemeinderatswahl ergatterten Stimmen für die Bürgerliste Hans-Joachim Bauer „am dransten“ gewesen. Der ehemalige Gemeinderat führte jedoch wichtige Gründe für die Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadtrat an. So machte er geltend, dass er bereits mehr als zehn Jahre dem Gemeinderat angehört habe und dass er älter als 62 Jahre ist.

Der Gemeinderat erkannte die vorgebrachten Hinderungsgründe als wichtig an, so dass Hans-Joachim Bauer nicht nachrücken muss.

Deshalb kam Andrea Dreher zum Zug. Nachdem der Gemeinderat festgestellt hatte, dass keine Hinderungsgründe vorliegen, verpflichtete Bürgermeisterin Anette Schmidt die neue Gemeinderätin. Sie wird Mitglied im Verwaltungsausschuss sein sowie Stellvertreterin von Kuno Zwerger im Technischen Ausschuss. In der Stadtentwicklungsgesellschaft ist sie Stellvertreterin des Mitglieds Gernot Seitz. Ebenfalls Stellvertreterin ist sie für Gerhard Baumann (UFW) im Vorstand des Vereins „Tauberfränkische Heimatfreunde“.

Nach dem Ausscheiden von Heike Kuhn war auch der Posten des zweiten Stellvertreters der Bürgermeisterin vakant geworden. Als Nachfolger wählte der Gemeinderat Johannes Benz von der Bürgerliste.

Nachdem Distelhausens Ortsvorsteher Lothar Lauer auf eigenen Wunsch aus diesem Amt ausgeschieden war, führte dessen Stellvertreter Sascha Diemer die Geschäfte des Ortsvorstehers fort. Da dies kein Dauerzustand sein kann, wählte nun der Gemeinderat einen neuen Ortsvorsteher und hielt sich dabei an den Wahlvorschlag des Ortschaftsrats Distelhausen. Das Votum fiel einstimmig auf Sascha Diemer. Deshalb musste auch der Posten des Stellvertreters neu besetzt werden. Auch hier folgte das Gremium mit der Wahl von Jannik Englert den Vorschlag des Distelhäuser Ortschaftsrates. hut

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020