Johanna Schumann gewinnt Bronze

Tauberbischofsheim.Es ist schon bemerkenswert, was Johanna Schumann von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim so alles im Griff hat. Als amtierende Deutsche Meisterin im Sport-Sambo direkt überzuwechseln zum Sumo ist schon ein großer Unterschied, um dann auch gleich wieder erfolgreich zu sein. Aber das TSV-Multitalent hat mittlerweile schon mehrfach bewiesen, dass sie damit gut zu Recht kommt.

Erstmals war sie beim Großturnier in Lutsk (Ukraine) angetreten und es sollte am Ende der einzige deutsche Podestplatz werden. Zu stark waren die Teilnehmer – vor allem die des Gastgebers. Drei von vier zu vergebenen Medaillen in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm gingen an die Ukraine.

Zunächst hatte Schumann einen guten Lauf und erreichte das Halbfinale. Hier traf sie dann auf die aktuelle Ranglistenerste in Europa, Maryna Maksimenko aus der Ukraine. Durch einen schnellen Angriff seitens der Bronzemedaillengewinnerin der letzten World Games, verlor die TSVlerin und muss wie im Judo den noch folgenden Durchgang gewinnen, um sich die Bronzemedaille zu sichern. Gut vorbereitet ging sie in diesen Kampf, den sie dann durch eine Ausweichtechnik gegen Ivanna Berezovska aus der Ukraine gewann und sich als einzige Deutsche einen Podestplatz bei diesem internationalen Turnier sicherte. jotef

