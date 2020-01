Jochen Eichelmann weiterer Geschäftsführer

Tauberbischofsheim.Jochen Eichelmann (43, links) ist am 2. Januar als weiterer Geschäftsführer neben Michael Grethe in die Fränkische Nachrichten Verlags-GmbH in Tauberbischofsheim eingetreten, die zur Mediengruppe Dr. Haas in Mannheim gehört. Es ist vorgesehen, dass nach einer Einarbeitungs- und Übergabephase Michael Grethe (64, rechts) zum 30. Juni in den Ruhestand geht. Er wird aber auch danach noch weiterhin für das Haus Fränkische Nachrichten tätig sein. Eichelmann – in Würzburg geboren – ist studierter Betriebswirt und gelernter Verlagskaufmann. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Medienunternehmen in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und im Saarland. Bild: Fabian Greulich

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.01.2020