Jede Menge Action, Spaß und Spannung auf Sylt

main-Tauber-Kreis.Zwei Wochen lang erlebten Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren sowie die Betreuer der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis auf der wohl berühmtesten Ferieninsel Sylt eine unvergessliche und abwechslungsreiche Ferienfreizeit. Das Fünf-Städte-Heim in Hörnum, in dem man in diesem Jahr zum 15. Mal untergebracht war, bot wiederum eine ideale Plattform für ein buntes Freizeitprogramm.

Das bestens vorbereitete Programm bot Action, Spaß und Spannung, sodass für jeden, egal welches Alter oder welches Geschlecht immer etwas dabei war. Das Angebot reichte von Sandburgenbattles über Sportwettbewerbe wie Fußball- oder Tischtennisturniere bis hin zu Strandausflügen. Auch ausgiebige Badenachmittage an Ost- sowie Weststrand, eine Stadtrallye in Hörnum, ein Tagesausflug nach Westerland, bei dem die Stadt spielerisch erkundet wurde, und ein Besuch beim nahegelegenen Hafenfest standen auf dem Programm. Die Betreuer scheuten keine Mühen, um den Kids bleibende Erinnerungen zu schaffen. So gab es beispielsweise eine Bad-Taste Party, bei der alle in seltsamen, völlig alltagsfernen Outfits erschienen, eine Pimp-My-Room-Party, bei der die Kinder und Jugendlichen ihre Zimmer zu eigens gewählten Themen umdekorierten und anschließend ausprobieren konnten. Ebenso veranstaltet wurde eine Neonparty, bei der sich die Kinder gegenseitig mit Bodyfarbe bemalen durften, die dann im Schwarzlicht leuchtete.

Kühler Kopf und ruhige Hände

Neben den Wettbewerben und Lageraufgaben gab es auch Programmpunkte, bei denen man einen kühlen Kopf und ruhige Hände bewahren musste. Workshops wie Batiken, Lagerbücher basteln oder Postkarten selbst gestalten wurden mehrmals angeboten.

Um die einzelnen Wettbewerbe gebührend zu würdigen gab es über die gesamte Freizeit verteilt immer wieder Punkte zu gewinnen, die dann in einen Hauspokal eingerechnet wurden. Die Freizeit wurde immer wieder durch Phasen, in denen die Kinder und Jugendlichen selbst entscheiden konnten, was sie tun wollten, aufgelockert. Die Kids hatten während dieser Zeiten die Möglichkeit, das nahegelegene Städtchen Hörnum zu erkunden, sich mit anderen zum Fußball-, Tischtennis- oder Volleyballspielen zu verabreden oder einfach die Freizeit zum Entspannen zu nutzen. Nach zwei Wochen Aufenthalt fiel den meisten der Abschied von Sylt dann doch schwer. Durch die sehr vielen neuen Freundschaften wollte man eigentlich nicht mehr auseinander gehen. Letzter Höhepunkt war die Nachtwanderung zum Weststrand von Hörnum, wo die Freizeit feierlich „begraben“ wurde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019