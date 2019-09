Jahresausflug in die Oberpfalz

Tauberbischofsheim.Bei schönem Herbstwetter führte der Jahresausflug der Gartenfreunde sowie der Reservistenkameradschaft Tauberbischofsheim in die Oberpfalz. Im Geo-Zentrum Windischeschenbach besichtigten die Teilnehmer die „Kontinentale Tiefbohrung“ (9101 Meter). Es handelt sich um das tiefste Loch der Welt in hartem kristalinem Gestein.

Nachmittags hatte die Reisehgruppe aus Tauberbischofsheim eine Führung in der Klosterbibliothek Waldsassen. Am zweiten Tag stand das „Porzellanikon“ in Selb auf dem Programm. Auf der Heimfahrt machte man Rast am Schloss Memmelsdorf, der Sommerresidenz der Bamberger Fürstbischöfe. Es war ein sehr informatives Wochenende.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.10.2019