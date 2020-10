Inzidenzwert im Main-Tauber-Kreis über 50

Im Main-Tauber-Kreis stieg der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende auf über 50 an. Da er in ganz Baden-Württemberg inzwischen bei über 35 liegt, wurde die nächste Corona-Warnstufe ausgerufen. Dies hat zur Folge, dass Schüler ab Klasse 5 ab diesem Montag auch im Unterricht Masken tragen müssen. In vielen Schulen (hier am Burghardt-Gymnasium in Buchen) wurde die neue Anordnung bereits am Freitag sofort umgesetzt.