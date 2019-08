Investor kauft ehemalige Kfz-Halle

Tauberbischofsheim.Die bislang bereits zur Miete auf dem Laurentiusberg untergebrachte Firma Adcom Advanced Composite Machines GmbH will am Standort bleiben und hat dort nun selbst investiert. Mit dem Erwerb der ehemaligen Kfz-Halle (Gebäude 43) fand das Unternehmen ein ideales Grundstück mit geeignetem Gebäude. Die noch junge Firma ist im Vertrieb von Maschinen für den Fassadenbau jeglicher Art sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen für Industrie, Handwerk und Handel tätig.

Entstehen soll nach der Modernisierung der Halle ein industrieller Ausstellungsraum zur Vorführung/Demonstration der Maschinen, die durchaus zwölf bis 14 Meter lang sein können.

Daneben sollen die Maschinen auch am Standort aufbereitet werden. Die äußere Gestalt der Halle wird sich nach der Modernisierung modern und zeitgemäß präsentieren, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister Wolfgang Vockel begrüßte es, dass ein weiteres Gebäude in eine gewerbliche Nutzung überführt werden konnte: „Durch die vorgesehene moderne Gestaltung verliert der Laurentiusberg nach und nach den ursprünglichen Kasernencharakter. So wird das Konversionsgelände weiter in einen modernen und attraktiven Stadtteil verwandelt.“

