Insgesamt 240 Jahre Betriebstreue

Tauberbischofsheim.Die Weihnachtsfeier der Firma Brandel-Bau fand wieder im betriebseigenen Verwaltungsgebäude statt. Geschäftsführer Klaus-Dieter Schmitt begrüßte neben den Mitarbeitern das Rentnerteam und die Neuzugänge und hielt nach dem Totengedenken einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr.

Die sehr gute Auftragslage habe man trotz einiger Krankheitsausfälle bestens gemeistert. Mit einem jungen und dynamischen Team seien anspruchsvolle Aufgaben im gesamten Hoch-, Tief-, Industrie- und Ingenieurbau bewältigt worden. Die Baufirma genieße einen sehr guten Ruf bei ihren Auftraggebern.

Mit einem Radius von rund 80 Kilometern arbeite die Firma Brandel-Bau von Würzburg bis Schwäbisch Hall und von Aschaffenburg bis Heilbronn, daneben auch in Kahl am Main, Großwallstadt, Haibach, Großheubach und heimatnah in Tauberbischofsheim, Külsheim, Wertheim, Großrinderfeld, Lauda und Bad Mergentheim. Geschäftsführer Klaus-Dieter Schmitt hob hervor, dass es auf jeden Einzelnen ankomme, lobte besonders die Leistung der Mitarbeiter und Teams, und das gute Betriebsklima innerhalb der Firma, das auch in diesem Jahr mit einem Betriebsausflug und anschließendem Familienfest weiter gestärkt worden sei.

Außerdem betonte er, dass auch in 2019 kräftig investiert wurde und weitere Bagger, Lkw und andere Fahrzeuge angeschafft wurden. Für 2020 seien die Erwartungen etwas gedämpft, da es in letzter Zeit deutlich weniger Ausschreibungen gegeben habe.

Ehrungen für insgesamt 240 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden von den Geschäftsführern Klaus-Dieter Schmitt und Christian Reinhardt, dem Prokuristen Chris Baumann und Bauleiter Christian Würzberger mit jeweils persönlichen Worten und Geschenken vorgenommen. Verabschiedungen gab es keine zu verzeichnen.

Geehrt wurden: Geschäftsführer Klaus-Dieter Schmitt (35 Jahre), Prokurist Chris Baumann (30 Jahre), Michael Albrecht (30 Jahre), Diane Hammerich (15 Jahre), Wolfgang Meininger (30 Jahre), Geschäftsführer Christian Reinhardt (20 Jahre), Josef Gurtner (35 Jahre), Alexander Hübner (25 Jahre) und Alexander Schirach (20 Jahre).

Alle Mitarbeiter erhielten noch ein persönliches Weihnachtsgeschenk. Höhepunkt waren nicht zuletzt Nikolaus Dennis und Knecht Christian, die sehr amüsant Bauleiter, Poliere, Vorarbeiter, Werkstatt und Bauhof mit treffender Analyse und Geschenken bedachten. Nach einer gelungenen Fotopräsentation der aktuellen Baustellen mit Erläuterungen der Bauleiter schloss der offizielle Teil und die Feier klang in geselliger Runde beziehungsweise in der hauseigenen Baggerbar aus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019