Innenstadt im Fokus

Tauberbischofsheim.Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium für Baden-Württemberg, Katrin Schütz, besucht an diesem Freitag, 11. September, gegen 16.30 Uhr die Kreisstadt Tauberbischofsheim. Damit folgt sie auch der Einladung des örtlichen Landtagsabgeordneten Prof. Wolfgang Reinhart, der sie neben Bürgermeisterin Anette Schmidt begleiten wird.

Der geplante Stadtrundgang reiht sich dabei in die weiteren Stationen des Besuchs im Main-Tauber-Kreis in Wertheim und Bad Mergentheim ein. Themen des Besuchs in Tauberbischofsheim werden dabei vorrangig die Innenstadtentwicklung, erfolgreiche Sanierung der Fußgängerzone, sowie weitere geplante Projekte zur Entwicklung des Stadteingangs und des örtlichen Einzelhandels sein. Ebenfalls wird das Konversionsgelände auf dem Laurentiusberg besucht, wo besonders das im Bau befindliche neue Wohngebiet und die zahlreichen Gewerbeansiedlungen sowie die weitere Perspektive des ehemaligen Kasernengeländes in Augenschein genommen werden. cdu

