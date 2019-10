Infos zur Betreuung von Kindern

Tauberbischofsheim.Wer die Tätigkeit einer Tagesmutter, eines Tagesvaters oder einer Kinderfrau ausüben will, erhält beim Tageselternverein Main-Tauber-Kreis die erforderliche Beratung, Qualifizierung und Begleitung. Interessierte die eine solche Tätigkeit interessiert oder auf der Suche nach einer passenden Betreuung sind, können sich am Donnerstag, 14. November, um 12 Uhr in der Sprechstunde des Vereins in Tauberbischofsheim unverbindlich und kostenlos beraten lassen Anmeldung ist nötig. Weitere Auskunft beim Tageselternverein Main-Tauber-Kreis, Bahnhofstraße 11, Tauberbischofsheim, E-Mail: info@tev-main-tauber.de, Internet: www.tev-main-tauber.de, Telefon 09341/8975331.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019