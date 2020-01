Informationsabend zu Fernlehrgang

Tauberbischofsheim.Für ihren Fernlehrgang „Praktischer Betriebswirt (KA)“ veranstaltet die Kolping Akademie beim Kolping Bildungswerk einen Informationsabend in Tauberbischofsheim.

Mit der 18-monatigen Weiterbildung, die in drei Module unterteilt ist, wendet sich die Kolping Akademie an alle, die Führungs- und Leitungsaufgaben in mittelständischen Betrieben übernehmen wollen. Der Lehrgang beginnt am Samstag, 14. März, und ist über die Bildungsprämie förderbar.

Die Informationsveranstaltung findet am Montag, 10. Februar, um 18.30 Uhr in den Räumen der Akademie in der Hauptstraße 89 statt.

