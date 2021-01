Informationen für Landwirte

Main-Tauber-Kreis.Aufgrund der aktuellen Lage bietet das Landwirtschaftsamt des Landratsamts gemeinsam mit dem Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung Main-Tauber (vlf) die alljährlichen Pflanzenbauabende als Online-Veranstaltungen an. Angesprochen sind alle Landwirte, besonders alle sachkundepflichtigen Pflanzenschutzmittelanwender. Die Informationsabende finden statt am Dienstag, 19. Januar, am Donnerstag, 21. Januar (Wiederholung) und am Montag, 25. Januar (Wiederholung). Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Anmeldung beim Landwirtschaftsamt per E-Mail (landwirtschaftsamt@main-tauber-kreis.de). Bei Fragen steht das Landwirtschaftsamt unter Telefon 07931/48276324 oder -6353 zur Verfügung.

