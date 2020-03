In Schule eingebrochen

Tauberbischofsheim.In eine Schule eingebrochen und beleidigende Schmierereien an der Tafel hinterlassen haben Unbekannte zwischen Freitag und Montag in der Christophorus-Schule in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim. Die Täter waren laut Polizei in einen Klassenraum einer zehnten Klasse eingestiegen. Um in die Schule zu gelangen, verbogen die Täter die Eingangstüre. Im Klassenzimmer hinterließen die Unbekannten Schmierereien an der Tafel, mit denen sie zwei Lehrer der Schule beleidigten. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.03.2020