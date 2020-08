In kurzer Zeit einiges auf die Beine gestellt

Tauberbischofsheim.Es war – den Corona-Bedingungen geschuldet – eine besondere Situation, als sich die Mitglieder des Fördervereins Martinskinder TBB zur Mitgliederversammlung trafen. Nach zwei Jahren waren wieder alle Ämter neu zu wählen.

Im Rechenschaftsbericht erläuterte Vorsitzender Alexander Fels, dass seit der Gründung am 5. Juli 2018 in der noch jungen Vereinsgeschichte schon einiges erreicht wurde. So führten die Mitglieder des Fördervereins in Kooperation mit dem Elternbeirat unter anderem zwei Kinderkleiderbasare durch. Außerdem sorgten sie beim St. Martinsumzug für Bewirtung.

Als „Verein ohne Vereinsleben“ seien die Förderer stets auf Hilfe von außen angewiesen. Alexander Fels würdigte daher in besonderer Weise den Einsatz der Mitglieder des Elternbeirats und die Mithilfe aller weiteren Eltern.

Am 28. Juni 2019 setzte der Verein dann das erste Mal seinen Satzungszweck um und übergab in enger Abstimmung mit der Verrechnungsstelle Tauberbischofsheim sowie der Kita-Leiterin Heidi Stumpf eine Bewegungs- und Balancier-Spielanlage an die Kinder, die sich riesig über die neue Attraktion in ihrer Kita freuten.

Der darauffolgende Kassenbericht der Schatzmeisterin Manuela Seitz-Dürr belegte ein leicht wachsendes Vermögen des Vereins. Aufgrund seiner noch jungen Historie verfügt der Verein nur über geringe Mittel, die zeitnah wieder über Fördermaßnahmen und Anschaffungen an die Kinder zurückfließen sollen.

Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie und vorbildliche Buchführung, weshalb der Vorstand inklusive Schatzmeisterin einstimmig entlastet wurde. Bei den nun anstehenden Wahlen waren turnusgemäß alle Ämter neu zu besetzen. Als Vorsitzender wurde Alexander Fels einstimmig wiedergewählt, ebenso dessen Stellvertreter Thomas Heinrich. Die Schatzmeisterin Manuela Seitz-Dürr trat zurück, an ihre Stelle wurde Caroline Hesse gewählt.

Die Kassenprüferinnen Yvonne Withopf und Ariane Lotter wurden gleichermaßen im Amt bestätigt. Heidi Stumpf bedankte sich ihrerseits beim Förderverein, denn dieser mache es möglich, so einige Sonderwünsche der Kinder zu erfüllen. Die Mitgliederzahl wächst seit der Gründung langsam aber stetig an. pm

