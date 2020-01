Hochhausen.„Frieden – im Libanon und weltweit“ – unter diesem Motto sammelten die Sternsinger in diesem Jahr wieder für notleidende Kinder. Um durch Spenden Friedens- und Bildungsprojekte finanzieren zu können, waren auch in Hochhausen 13 Sternsinger in drei Gruppen unterwegs. Insgesamt ersangen die Sternsinger aus St. Pankratius die Hochhäuser Rekordsumme von rund 2867 Euro. Bild: Bernhard Bopp

