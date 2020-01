In die Leitplanken geschleudert

Tauberbischofsheim.Quer über die gesamte Autobahn 81 schleuderte am Sonntag ein 3er BMW zwischen Tauberbischofsheim und Ahorn. Der 40-jährige Fahrer hatte wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte daraufhin in die Mittelleitplanke. Von hier wurde das Auto zurückgeschleudert und krachte auf der anderen Fahrbahnseite in die Leitplanke, an der es noch etwa 200 Meter entlang schlitterte bevor es schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Sein Fahrzeug war indes nicht mehr zu retten. Es entstand Totalschaden in Höhe von fast 20 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.01.2020