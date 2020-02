In der Fastenzeit fitter werden

Tauberbischofsheim.Premiere in der Kreisstadt: Auf Initiative der Fränkischen Nachrichten findet am Sonntag, 1. März, der erste FN-Fitnesstag in Tauberbischofsheim statt. In Zusammenarbeit mit den Fitnessstudios Sport Park (Am Bild 39), Fit&Fun – Fit4You (Daimlerstraße 2), Clever fit (Ringstraße 22) sowie Muskelkater (Königheimer Straße 1) steht dieser Tag ganz im Zeichen des Gesundheitssports. Unter dem Motto „Bewegung bedeutet Lebensqualität“ öffnen alle vier Einrichtungen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten und ermöglichen Besuchern einen kostenlosen Einblick inklusive Nutzung der zur Verfügung stehenden Geräte. Darüber hinaus bieten die Studios an diesem Tag besondere Programmpunkte an, die sich alle um das Thema Fitness drehen. Mit Kursen, Vorträgen und Workshops wird den Teilnehmern ein breites Spektrum an Trainingsmöglichkeiten für Jung und Alt aufgezeigt – individuelle Beratung inklusive.

„Nach Fastnacht in der Fastenzeit wieder richtig fit werden – dazu wollen wir unseren Beitrag leisten und haben den FN-Fitnesstag ins Leben gerufen. Wir freuen uns, dass die führenden Fitnessstudios in Tauberbischofsheim am 1. März mit von der Partie sind und den Besuchern ein abwechslungsreiches Angebot machen“, so FN-Anzeigenleiter Peter Hellerbrand. Ganz nebenbei spare man an diesem Tag bei Abschluss eines Zweijahres-Vertrags in allen vier Studios die Anmeldegebühr. „Inhaber der FN-Card Premium können außerdem im ersten Monat kostenfrei trainieren“, so Hellerbrand.

