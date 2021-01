„Impfungen erfolgen nur nach vorheriger Terminvergabe“

Blick in einen Behandlungsraum im Kreisimpfzentrum. © Landratsamt

Main-Tauber-Kreis.An diesem Freitag nimmt das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim seinen Betrieb auf. Um eine optimale Erreichbarkeit des KIZ sicherzustellen, hat die Stadt Bad Mergentheim südlich der Hauptfeuerwache, an der Ecke „Eissee/Zwischen den Bächen“, Behelfsparkplätze angelegt.

Durch eine geänderte Verkehrsführung können die Besucher direkt von der Bundesstraße 290 („Westumgehung“) zu- und abfahren. Dieser Weg steht bislang ausschließlich Rettungsfahrzeugen zur Verfügung. Zudem wurde ein übersichtliches Parkleitsystem installiert. Dieses stellt auch klar, dass aus Richtung Tauberbischofsheim kommend nicht nach links in Richtung Parkplatz abgebogen werden darf.

Vielmehr muss bis zum Kreisverkehr am Eisenberg gefahren und dort gewendet werden, so dass dann von der Westumgehung nach rechts Richtung Parkplatz abgebogen werden kann.

Von dem Parkplatz, der ausschließlich für zu impfende Personen zur Verfügung stehen wird, führt eine Beschilderung zum KIZ. Dieses ist in etwa drei Minuten fußläufig zu erreichen. Behindertengerechte Parkplätze stehen direkt am Gebäude zur Verfügung. Ebenso kann das KIZ bei Bedarf barrierefrei betreten und verlassen werden.

„Das Aufkommen an Personen, die vom Parkplatz zum KIZ gehen, wird sich in Grenzen halten, da es nur eine Anschublösung darstellt, bis eine Impfung von weiten Teilen der Bevölkerung in den Arztpraxen möglich sein wird. Zudem erfolgen die Impfungen strukturiert und nur nach Terminvereinbarung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Auch die Arbeit der Mobilen Impfteams werde dazu beitragen, dass es bei einem verträglichen Maß an Zu- und Abfahrten beziehungsweise Passanten bleibe, so ein Sprecher.

Dank des provisorischen Parkplatzes werde es auch gelingen, eine Überlastung der Seegartenstraße zu verhindern. Der Parkplatz werde nach Wegfall des KIZ zurückgebaut.

„Darüber hinaus ist das KIZ gut mit Bus und Bahn erreichbar. Die rund 400 Meter entfernte Bushaltestelle ,Altstadt Schloss‘ wird von elf Buslinien, darunter auch die Regiobuslinie 19 Künzelsau-Bad Mergentheim, und fünf Ruftaxilinien bedient. An einem Schultag halten an dieser Haltestelle über den Tag verteilt bis zu 150 Linienbusse. Das KIZ wird zudem noch von der Haltestelle „Wachbacher Straße“ erschlossen. Diese Haltestelle wird von den Buslinien 930 Assamstadt-Bad Mergentheim und 955 Hollenbach-Bad Mergentheim sowie der Ruftaxilinie 9855 bedient“, so das Landratsamt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.01.2021