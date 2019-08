„Immer noch ein Stück Heimat“

Eine amerikanische Besuchergruppe war auf den Spuren ihrer jüdischen Vorfahren in Königheim zu Gast.

Königheim. Das Erscheinen des Buches über die jüdische Geschichte von Königheim Ende letzten Jahres war für die US-amerikanische Künstlerin Caren Sommer-Lazar die Initialzündung, zusammen mit ihrem Bruder Richard Sommer und ihrem Cousin Steven Miller – Nachkommen der Brüder Moses und Benno Sommer – einen Besuch in der Heimat der jüdischen Vorfahren zu planen. So weilte nun eine neunköpfige Reisegruppe in der Gemeinde. Der Heimatverein hatte dazu ein kleines Programm vorbereitet, in dessen Rahmen es vielfältige Einblicke in die Geschichte und das einstige jüdische Gemeindeleben gab. Es sei „a beautiful and unforgetable day“ – ein wunderschöner und unvergesslicher Tag – gewesen, sagten die Gäste beim Abschied.

Der Kontakt zwischen dem Heimatverein „Brehmbachtal“ und der in New York lebenden Künstlerin Caren Sommer-Lazar war im Zuge der Recherchen zu dem Buch „Plötzlich abgeholt“ über die jüdische Geschichte von Königheim zustande gekommen. Caren Sommer-Lazar ist die Tochter von Ralf Sommer und die Enkeltochter von Moses und Flora Sommer, in deren Haus in der Kapellengasse die letzten in Königheim lebenden Juden bis zur Deportation nach Gurs im Jahr 1940 eingesperrt waren. Während Moses Sommer im Dezember 1941 in einem Lager in Südfrankreich starb, überlebten Flora und Ralf Sommer die Verfolgung ank glücklicher Umstände und gelangten auf abenteuerlichen Wegen und getrennt in die USA. Der Jurist und Unternehmensberater Steven Miller, der abwechselnd in New York und Italien lebt, ist Enkel des Viehhändlers Beno Sommer, der mit Frau Hedwig und Tochter Inge im „Küfers“-Haus (Familie Hippler/Mühlbauer) zwischen Faktorei und Seltenberg lebte, ehe es die Familie 1938 rechtzeitig schaffte, in die USA auszuwandern.

Flora Sommer und ihr Cousin Steven Miller steuerten zum Buch des Heimatvereins wertvolle Informationen und Fotografien bei. Nachdem es ihnen aus Termingründen nicht möglich war, an der Buchvorstellung teilzunehmen, kamen sie nun in die Heimat der Vorfahren.

Zur neunköpfigen Besuchergruppe gehörten Caren Sommers Mann David Lazar mit Sohn Nate, Tochter Juliet und deren Mann Jason Fromm und ihre Mutter Harriet, die Frau von Ralf Sommer, der angesichts der Judenverfolgung von seinen Eltern im Alter von zwölf Jahren aus Königheim weg zu Verwandten nach Frankreich geschickt wurde und in der Resistance den Krieg überlebte. Unter den Gästen war auch Caren Sommers Bruder Richard, der als Professor und Dekan der Fakultät für Architektur an der Universität Toronto (Kanada) lehrt, Steven Miller, der in jungen Jahren schon in Königheim und die Familie Hippler besucht hat, und ein italienischer Freund Millers.

Für die Besuchergruppe hatte der Heimatverein ein Programm unter dem Motto „Auf den Spuren der Vorfahren“ vorbereiteten. Vorsitzender Lothar Achstetter, der auf einer USA-Reise im Frühjahr dem Holocaust-Museum in Washington ein Exemplar des Buches übergeben und bei dieser Gelegenheit Caren Sommer kennengelernt hatte, hieß die Gäste am Kirchplatz willkommen.

Es sei klar, dass der Name „Königheim“ für die Nachfahren der Familien Sommer auch fast 80 Jahre nach dem Auslöschen der jüdischen Gemeinde noch mit Trauer und Schmerz verbunden sei, betonte Achstetter mit Blick darauf, dass sechs der sieben Geschwister Sommer Opfer des Holocaust wurden. Umso bemerkenswerter sei es, dass Mitglieder der Familie in so großer Zahl gekommen seien. Achstetter brachte seinen Dank über die Mithilfe beim Entstehen des Buches und darüber zum Ausdruck, dass sich aus dem ersten Kontakt freundschaftliche Verbindungen entwickelt haben. Im Anschluss stellte Bürgermeister Ludger Krug im Bürgersaal des Rathauses die politische Gemeinde vor und unterstrich die Notwendigkeit, die Erinnerung an die Geschichte lebendig zu halten.

Im Rahmen der Ortsführung gab Burkard Gassenbauer an verschiedenen Stationen einen Einblick in die Geschichte Königheims und in das Leben der einstigen jüdischen Gemeinden. Insbesondere von der Pfarrkirche, den Weinhändlerhäusern mit ihren typischen Torbogen sowie den Informationen über die Geschichte des Weinbaus zeigten sich die Gäste beeindruckt. Roland Weich ermöglichte die Besichtigung des sanierten früheren Gasthauses „Zum güldenen Löwen“, das bis Mitte der 1930er Jahre ein jüdisches Handelshaus war.

Besonders bewegend war für die Besucher, den Standort des Hauses von Moses Sommer in der Kapellengasse kennenzulernen. Das damalige Haus existiert nicht mehr. Dort lebten die letzten 13 Juden bis zur Deportation nach Gurs wie in einem Gefängnis eingesperrt. Ebenso bewegend war der Besuch des im Jahr 1875 oberhalb der heutigen Brehmbachtalhalle angelegten jüdischen Friedhofs, auf dem Michael und Nanette Sommer, die Eltern der sieben Sommer-Geschwister, ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Das Grab der 1935 verstorbenen Nanette Sommer ist das letzte, das auf dem Friedhof angelegt wurde.

Neben den vielfältigen geschichtlichen Informationen und den bewegenden Momenten gab es auch viel zu lachen. Tagsüber hatte sich auch Pfarrer Ghiraldin, Vorsitzender des Vereins zur Erforschung der jüdischen Geschichte im Kreis, zur Gruppe gesellt.

Caren Sommer-Lazar und ihr Bruder Steven dankten dem Heimatverein mit bewegenden Worten für den „unvergesslichen Tag“ auf den Spuren der Vorfahren. Steven Miller, der immer noch die Armbanduhr seines Königheimer Großvater trägt, unterstrich, dass ihm der Ort aufgrund der vielen Erzählungen der Großeltern ans Herz gewachsen sei und er ihn – allen Schreckensereignissen zum Trotz – als Stück Heimat sehe. Er sei sich sicher, bald wieder zu kommen. Gerade in einer Zeit, in der Demagogen Intoleranz und Hass förderten, seien solche Begegnungen von großer Bedeutung, so Miller. bg

