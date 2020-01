„Immer ganz nah am Bürger sein“

Neue Bürgermeisterin, neuer Ort, neue Zeit: Erstmals fand der Neujahrsempfang am Sonntag in der Stadthalle und am frühen Abend statt. Anette Schmidt freute sich über ein „volles Haus“.

Tauberbischofsheim. „Das ist echt toll. Ich bin begeistert.“ Bürgermeisterin Anette Schmidt machte aus ihrer Freude über die große Resonanz beim Neujahrsempfang der Stadt am Sonntag kein Geheimnis. Ganz

