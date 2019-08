Im Jubiläumsjahr gut aufgestellt

Die Freiwillige Feuerwehr in Dittigheim feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. In zwei Teilen blicken die FN in die Geschichte der Abteilung zurück.

Dittigheim. 1987 übernahm Otto Seitz von seinem Onkel Alfred Seitz die Dittigheimer Abteilung und baute diese weiter auf. Das neue Feuerwehrgerätehaus wurde am 4. September 1988 eingeweiht und unter Bürgermeister Erich Hollerbach

...