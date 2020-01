Im Einsatz für den Naturschutz wieder viel geleistet

Tauberbischofsheim.Die Vorsitzende der Nabu-Gruppe Tauberbischofsheim, Monika Becker, begrüßte Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung mit anschließenden Vorstandswahlen im evangelischen Gemeindezentrum.

Die 39 Anwesenden wurden im Jahresrückblick über die unter anderem durchgeführten naturkundlichen Wanderungen, die Pflegearbeiten, die Säuberung der Nistkästen auf Kirchtürmen und die Baumpflanzaktion am Fronbrunnen informiert. Die Vorsitzende dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihre geleistete Arbeit.

Anhand von Bildmaterial wurden die erfolgten Pflegemaßnahmen der letzten Jahre auf vereinseigenen sowie auf Landesflächen und weiteren erhaltenswerten Biotopen im Landkreis erläutert.

Die Pflegemaßnahmen seien mit der unteren Naturschutzbehörde abgesprochen worden. Volkhard Bauer, unterstützt von Udo Fehringer, berichtete dabei, dass viele Feuchtbiotope im Laufe der Zeit verlandet, verbuscht oder durch zu viele Bäume beschattet wurden. Auch sorgten die Blätter für vermehrten Humuseintrag. „In diesen Biotopen haben sich dadurch die Lebensbedingungen für viele Amphibien stetig verschlechtert. Es war daher unumgänglich, dass auf vielen Flächen eine radikale Entfernung aller Gehölze einschließlich der Wurzelstöcke erfolgte“, hieß es.

Neue Schriftführerin

Nach den Berichten des Schatzmeisters, der Kassenprüfer sowie der Entlastung des gesamten Vorstands standen Neuwahlen an. Die bewährte Vorstandsriege und die neu hinzugekommene Schriftführerin Irmgard Wernher-Lippert wurden einstimmig gewählt.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Erste Vorsitzende Monika Becker, Zweiter Vorsitzender Gerhard Lippert, Schatzmeister Bertold Keller, Schriftführerin Irmgard Wernher-Lippert, Beisitzer Jürgen Bach, Gudrun Schwing, Dr. Angelika Füting-Lippert, Kassenprüfer Helmut Wüst und Alfred Schäufler, Hüttenwart Herbert Vath.

56 Mitglieder hielten dem Verein seit 15 Jahren die Treue, wofür sie eine Ehrung erhielten. Für 50-jährige Treue erhielt August Weitzel die silberne Ehrennadel mit Kranz des Nabu sowie ein Weinpräsent.

Von Reinhold Winkler wurde der jährliche Bericht über die vom Ehrenvorsitzenden Alfred Baumann geführte Vogelpflegestation verlesen. Im abgelaufenen Jahr wurden 46 Vögel gepflegt und wieder in die Natur entlassen. Leider würden auch immer wieder Vogelkinder gebracht, die unverletzt bei ihren ersten Flugübungen auf dem Boden gefunden werden. Hier erging der eindringliche Appell an die aufrichtig besorgten Finder, die Tiere nicht zu berühren, da sie sonst von ihren Eltern nicht mehr angenommen werden. In der Regel würden die Nestflüchtlinge von den Elternvögeln aus der Gefahrenzone gelockt und weiter gefüttert.

Aus Altersgründen könne Alfred Baumann die wichtige Tätigkeit in Zukunft nicht mehr ausüben. Man suche daher dringend einen Nachfolger, der sich bei der Pflege der gefiederten Patienten in der Krankenstation einbringt. Alfred Baumann betonte, er wäre überglücklich, seine umfangreichen Erfahrungen in jüngere Hände weitergeben zu können, sonst drohe auch hier „Pflegenotstand“.

Attraktivität steigern

Die Nabu-Gruppe möchte sich attraktiver und ansprechender für neue Mitglieder aufstellen. Ziel sei es, mehr biologische Vielfalt in die Stadt zu bekommen. Mit verschiedenen Aktionen wolle man auf sich aufmerksam machen und heiße jeden willkommen, der sich bei der Umsetzung unterstützend einbringen wolle.

Zum Abschluss brachte Udo Fehringer noch das Naturschutzgebiet Brachenleite in Erinnerung, welches ohne Einsatz der Nabu-Gruppe für den Naturschutz wegen anderweitiger Überplanung unwiderruflich verloren gegangen wäre.

