„Ich fühle mich immer noch sehr wohl hier“

Tauberbischofsheim.Vor 30 Jahren eröffnete Chris Sullivan das Café und Bistro „Klosterhof“ im Zentrum der Kreisstadt und hat in dieser Zeit viel erlebt.

Bei der Eröffnung war es noch „nur“ das „Klostercafé“. Inzwischen hat Chris Sullivan sein Angebot auf der Karte erweitert und bietet seinen Gästen das „Café und Bistro im Klosterhof“. Das schätzen besonders seine vielen Stammgäste, die sich dort bestens und rundum versorgt wissen. „Ich fühle mich immer noch wohl hier“, erklärt der Wirt, der aus Dublin in Irland stammt, mit einem Lächeln.

Dabei war es nicht immer leicht. Unvergesslich ist der Brand des ehemaligen Dormitoriums im Klosterhof vor vier Jahren. Dabei wurde auch das frisch renovierte Lokal von Sullivan in Mitleidenschaft gezogen, das gerade erst seine Wiedereröffnung gefeiert hatte. Doch der Wirt hat alles gut überstanden – auch die Marktplatzrenovierung und die Corona-Zwangspause. Das ist auch seiner Ehefrau und seinem Sohn zu verdanken, die tatkräftig mitarbeiten, wann immer es nötig ist. „Wir drei sind ein tolles Team“, sagt Chris Sullivan. Dieser ist waschechter Ire und kam 1982 mit der Bahn nach Deutschland. Er war Speisewagenkellner der Irischen Bahngesellschaft in Kooperation mit der Deutschen Bahn und wurde nach Frankfurt beordert. Dort lernte er seine Ehefrau Maria kennen, die aus Uiffingen stammt und ein Studium als Dolmetscherin machte.

Das Glück der beiden wurde durch Sohn Patrick vollkommen, der 1995 geboren wurde. Heute arbeitet Maria als Assistentin der Geschäftsführung in einem Wertheimer Unternehmen und der Sohn studiert auf Lehramt an der Uni Würzburg. Zuhause wird deutsch und englisch gesprochen. Die Familie lebt mit zwei Kulturen.

Anette Schmidt reihte sich gerne in die Schar der Gratulanten zum 30-jährigen Bestehen ein. Den Klosterhof mit einem Café zu beleben – das war die Idee ihres Vorvorgängers, Bürgermeister Erich Hollerbach. Er hatte Chris Sullivan von dem Projekt Klostercafé überzeugt und so pflegen die Stadtverwaltung und er bis heute gute nachbarschaftliche Beziehungen. Auch bei den Schlosskonzerten der Stadtverwaltung ist der engagierte Gastronom nicht wegzudenken. Er bewirtet die Konzertbesucher in der Pause. Und wenn er wirklich mal verhindert war, dann sprangen Ehefrau Maria und Sohn Patrick ein.

Abschließend betont Chris Sullivan: „Ich möchte das Klostercafé gerne solange betreiben wie es geht, denn mir macht es immer noch Freude.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.07.2020