Hoher Schaden

Tauberbischofsheim.Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von knapp 25 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 10.30 Uhr bei Tauberbischofsheim. Der 30-jährige Lenker eines Klein-Lastwagens war nach Angaben der Polizei von Tauberbischofsheim kommend in Richtung Großrinderfeld unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Mann mit seinem Auto ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem BMW eines 69-Jährigen und kam dann am Straßenrand zum Stehen. Der BMW-Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt . An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Der Lkw-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019