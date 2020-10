Hohen Schaden verursacht

Tauberbischofsheim.Stark beschädigt wurde der Ford einer 36-Jährigen am Dienstag gegen 12 Uhr in der Hauptstraße in Tauberbischofsheim, als ein Unbekannter dagegen fuhr. Die Frau hatte ihr Auto gegen 11.55 Uhr auf einem dort eingezeichneten Parkplatz abgestellt und bemerkte nach ihrer Rückkehr, nur etwa zehn Minuten später, dass ihr Wagen vorne stark beschädigt war. Vermutlich stieß ein bislang Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle jedoch, ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

