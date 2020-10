Hoffmeister-Kraut sichert wohlwollende Begleitung zu

Tauberbischofsheim/Stuttgart.„Der Main-Tauber-Kreis profitierte in der Vergangenheit bereits enorm von städtebaulichen Fördermitteln“, schickte der Landtagsabgeordnete Professor Dr. Wolfgang Reinhart im Vorfeld eines Spitzengesprächs mit Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt, Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und Vertretern des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart voraus. Gemeinsames Anliegen von Reinhart und Bürgermeisterin Schmidt war es, für aktuelle Planungen und Veränderungen im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsgebiete zu werben. „Für uns ist Planungssicherheit und die zukünftige Fördersituation natürlich sehr wichtig“, so Schmidt.

Reinhart unterstützt das Anliegen der Kreisstadt sehr gerne: „Insgesamt haben wir im Landkreis die positive Situation, dass bereits 44 Sanierungsgebiete erfolgreich abgeschlossen und abgerechnet werden konnten. Jeder Euro an Förderung löst die sieben bis achtfache Investition bei den Kommunen vor Ort aus“, so der Abgeordnete. Die Städtebauförderung sei für die Kommunen, die lokalen Unternehmen und für eine hohe Lebensqualität im ländlichen Raum ein sehr wichtiges Instrument der Landesförderung.

Über 20 Millionen Euro sind bereits seit Programmbestehen für die Stadt Tauberbischofsheim bewilligt. Aktuell sind weitere Vorhaben wie etwa die Konversion am Laurentiusberg oder auch die untere Altstadt II in der Durchführung. „Ich habe mir selbst auch mit der Staatssekretärin Schütz kürzlich ein persönliches Bild der aktuellen Entwicklungen und Problemstellungen vor Ort gemacht“, betonte Reinhart in Stuttgart und fügte hinzu, dass er hier auf weitere positive Unterstützung durch das Wirtschaftsministerium hoffe.

Ministerin Hoffmeister-Kraut lobte die bisherigen Erfolge der Kreisstadt. Sie sehe mit ihrem Haus die Erfolge der Stadt und wolle auch künftig nach Kräften unterstützen. Bürgermeisterin Schmidt legte dann auch im ausführlichen Gespräch mit den Ministeriumsvertretern ihre Anliegen dar. Sie dankte Reinhart, der dieses Treffen in Stuttgart kurzfristig ermöglicht hatte.

Insgesamt lobte der Landtagsabgeordnete Reinhart das Engagement der Kommunen im Kreis. „Die Finanzhilfen des Landes tragen dazu bei, dass wichtige, städtebauliche Areale angegangen werden können und damit die Städte und Gemeinden fit für die Zukunft gemacht werden“, unterstreicht Wolfgang Reinhart.

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut sicherte Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Schmidt „anerkennende und wohlwollende Begleitung“ zu. pm

