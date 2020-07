Höcherl und Kremer doppelt erfolgreich

Tauberbischofsheim.Das DJB - Schülersportabzeichen „Safari@Home , sowie das Jugendsportabzeichen den DJB-Pentathlon@Home, eine Breitensportaktion für alle Mädchen und Jungen bis zum 16. Lebensjahr, stand in diesem Jahr unter dem Slogan „Die Show wird wieder wunderbar . . .“.

Bereits zum 41. Mal in Folge beteiligte sich die Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim an dieser Aktion. Über 60 Prozent aller Judoschüler hatten an der erstmals Online-Durchführung teilgenommen, sehr zur Überraschung von den verantwortlichen Trainern Joachim Fels und Torsten Zettelmeier.

Natürlich war wieder ein jeder bemüht, die höchste Auszeichnung den „Schwarzen Panther“ beziehungsweise die höchste Punktzahl zu erreichen. Als Beste in der Altersklasse der Fünf- bis Siebenjährigen gingen hervor Maxim Dormoy und Pia Zettelmeier. In der Altersklasse der Acht- bis Zwölfjährigen waren dies die Geschwister Laura und Raphael Merk, und bei den 13- bis 16-Jährigen erreichten das höchste Abzeichen Anna-Lena Höcherl und Kira Kremer. Für die beiden letztgenannten Talente gab es dann noch eine weitere Auszeichnung, denn beim Pentathlon waren sie ebenfalls die Besten. jotef

