Hochkarätiges Streicherensemble und brillanter Violinvirtuose

Tauberbischofsheim.Es war ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten und attraktiven Werken – vorwiegend der klassischen und romantischen Epoche – und einem hinreißend brillanten Violinvirtuosen der jüngeren Generation. Dies kennzeichnete die jüngste Vorstellung des Kammerorchesters St. Petersburg im Rahmen der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte im seit Wochen ausverkauften Rathaussaal.

Unter der Leitung von Dirigent Alexander Rachlis (der den ursprünglich angekündigten Juri Gilbo vertrat) zeigte das Streicherensemble einmal mehr seine herausragende Stellung als farbenreich musizierender Klangkörper, der trotz oder gerade wegen seiner vergleichsweise sparsamen Besetzung (insgesamt elf Musiker) im Rathaussaal eine betörend prachtvolle Klangwirkung entfaltete und am Ende mit minutenlangen Ovationen gefeiert wurde. Diese galten mindestens zu gleichen Teilen auch dem Auftritt des Solisten Dmitri Berlinsky, der mit zwei Klassikern des Genres, einem Violinkonzert von Bach und einem virtuosen Paradestück von Saint-Saens, dem Abend die alles überstrahlenden Glanzlichter aufsetzte.

Mit zwei Werken von Edvard Grieg und Gustav Holst, ergänzt durch zwei kleinere Sahnehäppchen von Händel und Tschaikowsky, schufen die Petersburger die Basis des Programms, in dem auch Altbekanntes wie etwa Griegs fünfteilige „Suite aus Holbergs Zeit“ so frisch und unmittelbar daherkamen, als wären sie gestern entstanden.

Diese 1884 entstandene, in ihren Formen dem 18. Jahrhundert verpfichtete, in Geist und Klangbild aber folkloristisch romantisch geprägte Komposition zählt nicht zufällig zu den Standard-„Hits“ des Genres. Vor allem dank der Frische und Eingängigkeit ihrer Themen und der Zugänglichkeit der Tonsprache, die vom Kammerorchester beeindruckend realisiert wurde. Auch mit Blick auf die zwischen Heiterkeit, Feierlichkeit und einer gewissen Wehmut wechselnden Stimmungen.

Russischer Märchenzauber

Zuvor hatten sich die Philharmoniker mit der bekannten, hier betont jugendfrischen, flott genommenen Nummer („Ankunft der Königin von Saba“) aus Händels „Salomon“-Oratorium präsentiert.

Russischen Märchenzauber, innig, stimmungsvoll und gefühlsbeladen, erlebte man nach der Pause im „Melodram“ aus Tschaikowskys früher Bühnenmusik „Snjegurotschka“(hier als „Schneewittchen“ übersetzt), gefolgt von der dreisätzigen „St. Paul‘s Suite“ von Gustav Holst, dem auf vielen Gebieten fruchtbaren englischen Komponisten, der bei uns freilich nur mit seiner monumentalen Orchestersuite „Die Planeten“(1916) bekannt wurde. Etwa zur gleichen Zeit entstand die „St.Pauls Suite“, die vom Ensemble unter Leitung von Alexander Rachlis mal unbekümmert derb-musikantisch (in den raschen Sätzen), mal feinsinnig-elegisch interpretiert wurde.

Der Solist des Abends, der aus Petersburg stammende Geiger Dmitri Berlinsky, wurde jüngster Sieger des Paganini-Wettbewerbs in Genua und gehört inzwischen zu den weltweit führenden, vielfach ausgezeichneten Violinvirtuosen seiner Generation.

Auch sein Instrument, eine Guarneri, wurde einst von Paganini gespielt – mit einem faszinierenden, berückenden Klang, der etwas süßer oder auch „weiblicher“ anmutet als etwa der strahlend-dominierende einer Stradivari. Jedenfalls hat dieser dunkelhaarig-wuschelköpfige Virtuosentyp in seinem Auftreten und seiner Ausstrahlung etwas vom romantischen „Teufelsgeiger“ an sich, obwohl er auf jegliche Show-Attitüden verzichtet und sich hier wie jemand präsentierte, der schlicht und einfach seinen „Job“ tut.

So in Bachs Violinkonzert a-moll: Mit wunderbar schlanker, ätherischer, sublimer und dann doch wieder körperhafter Tongebung, hinreißender technischer Finesse – unüberhörbar auch in den unisono-Passagen mit dem Begleitorchester. Wunderbar zärtlich, geschmeidig und dynamisch nuancenreich in den Kantilenen des berühmten Andante und mit flammender, blitzender Virtuosität im schnellen Schlusssatz.

Der spezielle Charakter und die Klangwirkung der Guarneri-Geige kam dann (nach der Pause) in dem von Paganini selbst geschriebenen „Cantabile“, einem eher leichtgewichtigen aber reizenden Gelegenheitswerk, noch besser zur Geltung: In den hohen Lagen mit einer süffigen Süße, in den tieferen mit distinguierter Vornehmheit aufwartend.

Zum großen Finale war dann ein Paradestück großer Geigenvirtuosität angesagt. In Gestalt der „Introduction et Rondo capriccioso“ von Camille Saint-Saens – einem typischen Beispiel echter französischer Romantik. Mit seiner theatralisch flehenden Einleitung und seiner Verbindung von technischer Artistik und geschmackvoller Eleganz, von schmelzender Lyrik und Klangsinnlichkeit, spanischen Einflüssen, von Leidenschaft und funkelndem Esprit. Virtuoser Zirkus und sublime Kunst in einem – umwerfend leichthändig dargeboten von einem Künstler, der sich für die vielen Bravos im Rathaussaal mit der d-moll Sonate von Eugene d’Ysaye als Zugabe noch ebenso freigiebig wie hochkarätig bedankte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020