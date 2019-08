Tauberbischofsheim.Das Filmtheater Badischer Hof zeigt ab dem heutigen Donnerstag, 1. August, jeden Tag, außer Montag, den Film „They shall not grow old“ um 19.30 Uhr. Peter Jackson („Der Herr der Ringe“) greift in seinem Dokumentarfilm das Geschehen des Ersten Weltkriegs auf und zeigt dabei nicht nur die Kriegsvorbereitungen, sondern auch die an der Front kämpfenden Soldaten bis hin zum 1918 eintretenden Waffenstillstand. Unter Verwendung modernster Technik erweckt der neuseeländische Filmemacher historisches Filmmaterial zum Leben. „They Shall Not Grow Old“ besteht aus Archivmaterial des Imperial War Museums sowie Tonaufnahmen der BBC.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019