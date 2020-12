Historische Bauten gekonnt saniert

Tauberbischofsheim.In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick auf die Vorstadt.

Die Ansicht vom so genannten „Zipf-Kreisel“ in Richtung Schloss lässt beim Blick durch die Vorstadt erkennen, dass in diesem Straßenzug ein Teil der historischen Bausubstanz sehr aufwändig, aber gekonnt saniert und den heutigen Bedürfnissen angepasst wurde. Einzig der starke Autoverkehr trübt die Idylle inzwischen deutlich.

Während man auf der alten Ansichtskarte mit etwas Mühe ein von zwei Kühen gezogenes Fuhrwerk erkennen kann, auf dem sich eine riesige Heuladung befindet, gehen manchem auch Gedanken durch den Kopf, wie extrem sich doch selbst in unserer ländlich geprägten Region die Landwirtschaft in der Nachkriegszeit verändert hat. Heute ist die Hauptstraße eine wichtige Verkehrsader der Stadt. bege

