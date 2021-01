Haupttäter zu 4 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt

Mosbach/Tauberbischofsheim..Der 30 Jahre alte Haupttäter wurde vom Landgericht Mosbach am Montag zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten wegen schweren Raubs in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt. Er war Ende 2019 mit der Pistole in der Hand in einen Tauberbischofsheimer Lebensmittelmarkt gestürmt und hatte mit Hilfe eines Staubsaugers eine fünfstellige Geldsumme aus dem Tresor gesaugt. Die Verhandlung gegen drei Mittäter, darunter der ehemalige stellvertretende Marktleiter, wird noch anberaumt. Ein ausführlicher Bericht folgt.

