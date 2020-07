Hallenbelegungsplan ist das ganz große Thema

Tauberbischofsheim.Bei der Jahreshauptversammlung der Turnabteilung des TSV 1863 Tauberbischofsheim in einem Hallendrittel der Sporthalle am Wört standen neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr die Veränderungen infolge der Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt sagte, dass es seit Monaten „keine normalen Vereinsarbeitszeiten“ gebe. Nahezu alles ruhe, obgleich sich die Vereine intern intensiv mit den Hygieneanforderungen befassten.

Wichtige soziale Aufgabe

„Die Vereine sind ein Ort, in denen eine gewichtige gesellschaftliche und soziale Arbeit geleistet wird“, meinte sie und lobte das Engagement auch in schwierigen Zeiten. Corona gelte es ernst zu nehmen und nicht nachlässig zu werden. Schmidt rechnet damit, dass diese angespannte und mit Einschränkungen verbundene Situation noch sechs bis zwölf Monate andauern werde. Den von der Abteilungsvorsitzenden Marianne Rutkowski kritisch beäugten Hallenbelegungsplan in der Stadt habe sie im Blick, so die Bürgermeisterin.

Nachdem Thomas Nuss, stellvertretender Vorsitzender des TSV, die Arbeit der Turnabteilung gewürdigt hatte, stellte Rutkowski die Problematik der Hallenbelegung dar. Die Turnabteilung verzeichne als größte im TSV 1166 Mitglieder und damit einen Zuwachs von 40 Mitgliedern im vergangenen Jahr. Im Vergleich dazu habe die zweitgrößte Abteilung Fußball 471, die drittgrößte Tennis 258 und die auf Platz vier rangierende Handball 194 Mitglieder. In 48 Übungsgruppen biete die Turnabteilung 63 Sportstunden pro Woche und ein vielfältiges Angebot während der Ferienzeiten.

„Einen Großteil der Arbeit macht die Suche nach neuen Mitarbeitern und Hallenzeiten aus“, beschrieb sie ihre Aufgabe. Froh sei sie über den Einsatz von jungen Erwachsenen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Verein absolvierten und dabei auch die Turnabteilung verstärkten.

Den guten Kontakt zur Stadt bei allen Fragen rund um die Sporthallen würdigte Marianne Rutkowski. Sie sprach aber auch an, dass die Nutzung der AOK-Halle, in der drei Gruppen Sport machten, für die Zukunft ebenso nicht gesichert sei wie die des Hallenbads. Ihr Wunsch sei es, die Sporthalle am Wört zu einer reinen Turnhalle umzuwidmen und die anderen Abteilungen und Vereine auf die übrigen Sportstätten zu verteilen. Ihren Traum von einer eigenen Turnhalle gebe sie allerdings nicht auf.

Dass die sportlichen Aktivitäten seit dem 16. März ruhten sei ein tiefer Einschnitt. „Die Covid-19-Pandemie ist jedoch so heimtückisch, dass unser Verhalten gerechtfertigt ist“, so Rutkowski mit Blick auf die in der vergangenen Woche so drastisch gestiegenen Zahlen in der Stadt.

Die von der Turnabteilung initiierte Installation eines Defibrillators an der Wört-Halle werde demnächst realisiert, informierte sie. Abschließend stellte sie zur Abteilungsarbeit fest: „Grundsätzlich stimmt die Richtung.“

Berichte der Sparten

Es folgten die Berichte der Sparten. Iris Weber stellte für den Bereich Kinderturnen fest, dass es in erster Linie um Spaß an der Bewegung gehe. Die tänzerischen Gruppe seien eine große Bereicherung, das neue Angebot Parcours sei offen für weitere Aktive. Gemeinschaftsangebote wie das Faschings- oder das Weihnachtsschauturnen würden gut angenommen.

Spartenleiterin Margarete Beckstein berichtete von den erfolgreichen Wettkampf- und Gerätturnerinnen, die sehr gute Platzierungen auf der Gau- und Bezirksebene vorzuweisen hätten. Der Aufstieg in die Regionalklasse sei nach wie vor ein großer Triumpf.

Erfolge hätten auch die Wettkampfgymnastinnen bei Jugend trainiert für Olympia und anderen Wettkämpfen erzielt, so die Spartenverantwortliche Svenja Kraft. Von einer großen Vielfalt an Angeboten der Gym-Welt sprach Marianne Rutkowski in Vertretung von Sonja Winkler. Hoch engagierte Übungsleiter, die sich geräuschlos gegenseitig vertreten und den Betrieb so auch bei Krankheit oder Urlaub reibungslos am Laufen hielten, seien das wichtigste Kapital.

Dass es nicht nur um Mobilisation, Koordination, Gleichgewicht, Stabilisation und Stärkung der Muskelkraft in der Sparte Ältere und Senioren geht, unterstrich Agnes Stauder. Nicht zu unterschätzen sei der gesellige Aspekt bei Ausflügen oder Treffen, die eine wichtige soziale Komponente darstellten.

Die Aktivitäten der Jugendabteilung wie das Sommerabschlussfest, die neue Aktion Adventsabend oder den Ausflug in den Holidaypark stellte das neue gewählte Führungstrio vor: Anina-Maria Lochner, Thea Ploeger und Björn Pfeilschifter.

„Wir sind gut bei Kasse“, so Schatzmeister Hans-Peter Stauder. Froh sei er, dass es trotz der Corona-Krise keine Austrittswelle gegeben habe, sondern die Mitglieder ihrer Turnabteilung treu zur Seite stünden. Den Übungsleitern werde trotz momentanem Stillstand die Hälfte ihres Stundensalärs weiter gezahlt. Gerhard Müllner und August Horn hatten die Kasse geprüft und keinerlei Beanstandungen festgestellt. Hans Gräbner beantragte die Entlastung des Vorstands, die einhellig erteilt wurde.

Geehrt wurde Michaela Schnarrenberger mit der Silbernen Ehrennadel des TSV. Karl-Heinz Riedle, stellvertretender Vorsitzender des Main-Neckar-Turngaus, zeichnete die langjährige Übungsleiterin Irmgard Daberger mit der Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes in Bronze und Abteilungsvorsitzende Marianne Rutkowski mit der Goldenen Ehrennadel des Main-Neckar-Turngaus aus. Verabschiedet wurde Iris Weber, Spartenleiterin Kinderturnen, die das Weihnachtsschauturnen aber weiter maßgeblich betreuen wird.

Wahl des Vorstands

Bei den Wahlen wurde jeweils einstimmig votiert. Bestätigt wurden Abteilungsvorsitzende Marianne Rutkowski, Stellvertreterin Michaela Schnarrenberger, Sonja Winkler für die Gym-Welt, Hans-Peter Stauder für die Finanzen, Heike von Brandenstein für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Agnes Stauder für die Sparte Ältere und Senioren, Margarete Beckstein für das Wettkampfturnen und Svenja Kraft für die Wettkampfgymnastik.

Beisitzer bleiben Gerd Schneiderbanger, Andreas Wolf und Christine Pelz, als Kassenprüfer fungieren Gerhard Müllner und August Horn weiter.

Neu gewählt wurden Björn Pfeilschifter für die Sparte Neue Medien und Saskia Herold für die Sparte Kinderturnen. tsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.07.2020