Gute Werbung fürs Taubertal

Main-Tauber-Kreis.Der reich bebilderte Führer „Wandern im Ländle“ stellt die schönsten Touren aus der Zeitschrift „Mein Ländle“ mit Touren-Steckbriefen, Themen-Specials und Karten vor. In diesem Buch sind unter 25 Routen auch der Panoramawanderweg Taubertal und der Rundweg LT 2 „Romantisches Wildbachtal“ im „Lieblichen Taubertal“ vertreten. „Bereits seit einigen Jahren tragen der Panoramaweg Taubertal von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg am Main sowie der Rundwanderweg „Romantisches Wildbachtal“ das Siegel ‚Wanderbares Deutschland’“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. „Durch dieses Qualitätssiegel erhalten wir auch viel Zuspruch von den Wanderern, was insgesamt positiv für das ,Liebliche Taubertal’ ist.“ Auf die beiden Qualitätsrouten wird auf zwölf Seiten in dem im Stuttgarter Chr. Belser-Verlag erschienenen Buch eingegangen. Autor Jürgen Gerrmann beschreibt hier auf 160 Seiten „die schönsten Wanderungen in Baden-Württemberg“. Das Buch kann unter ISBN 978-3-7630-2824-5 erworben werden.

