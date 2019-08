Gute Mischung aus Arbeit und Sport

Tauberbischofsheim.Chantall Häusler absolviert seit September 2018 ihren Bundesfreiwilligendienst im Fecht-Club Tauberbischofsheim. Nachdem sie im Juli ihr Abitur am Wirtschaftsgymnasium Tauberbischofsheim erfolgreich ablegte, wollte die 18-Jährige erst einmal etwas Berufspraxis sammeln und sich auf ihren Leistungssport als Degenfechterin konzentrieren.

„Die Mischung aus Arbeit und Sport war überaus interessant, abwechslungsreich und hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe viele neue Bereiche der Vereinsarbeit und die Strukturen innerhalb des Vereins kennengelernt. Wieviel Arbeit eigentlich hinter so einem großen und erfolgreichen Verein liegt, war mir gar nicht bewusst“, so die Wahl-Tauberbischofsheimerin. Im Bundesfreiwilligendienst hat man Zeit, sich Gedanken über seinen späteren Berufsweg zu machen. Man bekommt Einblick in alle möglichen Bereiche eines Unternehmens oder Vereins und kann überall etwas „schnuppern“.

Neben der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere der Pressearbeit und Social Media-Betreuung, war Häusler auch als Übungsleiterin im Nachwuchsbereich und in einer Schul-AG tätig. Sie betreute junge Sportler als Trainerin bei Turnieren und war Mitorganisatorin bei verschiedenen Veranstaltungen im Fechtzentrum Tauberbischofsheim.

Zu ihren persönlichen Höhepunkten zählt die gebürtige Berlinerin die Organisation der Turniere, vor allem des FIE World-Cups, welche hunderte Spitzensportler aus der ganzen Welt und Funktionäre des internationalen Fechtsports nach Tauberbischofsheim führten. „Ich blicke auf dieses Jahr in jeder Hinsicht nur positiv zurück. Ich habe mich vor allem persönlich, aber auch sportlich weiterentwickelt. Ich habe viele neue Menschen kennen- und schätzen gelernt, sei es innerhalb des Vereins oder auch auf Seminaren.“

Während ihres Bundesfreiwilligendienstes im Sport hatte sie die Möglichkeit eine Übungsleiterlizenz im Kinder- und Jugendsport, sowie vereinsintern eine C-Trainerlizenz im Fechtsport zu absolvieren.

„Das Ganze wäre natürlich nicht ohne die Unterstützung und Förderung durch den Landessportverband Baden-Württemberg, die Badische Sportjugend im BSB Nord und den Fecht-Club Tauberbischofsheim möglich gewesen“, so Chantall Häusler abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019