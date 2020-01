Gut aufstellen für rauere Zeiten

Tauberbischofsheim.Mitte Januar startete der zweitägige Auftaktworkshop „Strategie TBB 2023“ der IG Metall Tauberbischofsheim. Rund 60 Teilnehmer aus insgesamt 17 Betrieben des Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreises hatten sich dazu im IG Metall-Bildungszentrum in Lohr am Main eingefunden.

„Wirtschaftliche Einbrüche sind bereits bei einigen Betrieben zu spüren. Es wird zukünftig für uns alle rauer werden.

Herausforderungen angehen

Gemeinsam werden wir die Herausforderungen angehen, denn nur gemeinsam können wir stark sein“, gab Harald Gans, Kassierer der IG Metall Tauberbischofsheim als klare Erwartungshaltung an die teilnehmenden Betriebsräte sowie Jugend- und Auszubildendenvertreter weiter.

„Wir müssen die IG Metall vom Betrieb aus denken, indem wir die Themen der Beschäftigten mit den Beschäftigten anpacken.

Dieses Projekt ist wegweisend für unsere Arbeit in den Betrieben in den Kreisen“, so Gerd Koch, Geschäftsführer der IG Metall Tauberbischofsheim.

Die Teilnehmer nahmen neue Anregungen und Ideen mit in die Betriebe, um für die kommenden betrieblichen Entwicklungen gewappnet zu sein. Alle Anwesenden gingen gestärkt und motiviert an der Umsetzung aus der rundum gelungenen Veranstaltung. Zudem wird es monatlich einen eintägigen Workshop geben, damit die IG Metall und ihre Funktionäre die kommenden Herausforderungen gemeinsam umsetzen können.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020