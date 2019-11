Günter Brix ist neuer zweiter Vorsitzender

Tauberbischofsheim.Zur Jahreshauptversammlung des Automobilclubs Tauberbischofsheim im ADAC. Zum Nachfolger des verstorbenen zweiten Vorsitzenden Friedrich Wachter wurde Günter Brix gewählt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hans-Jürgen Pahl gedachten die Versammelten bei der Totenehrung in einer Schweigeminute den in diesem Jahr verstorbenen Ehrenvorsitzenden Joachim Götzelmann, an den. zweiten Vorsitzenden Friedrich Wachter sowie die Mitglieder Henning Briegleb , Walter Scheuermann, Klaus Vath, Rene Stöckle und Horst Betzwieser und an die in den vergangenen Jahren verstorbenen Mitglieder.

Vorsitzender Hans-Jürgen Pahl berichtete in seinem Rechenschaftsbericht über viele Aktivitäten des Clubs, die fast unbemerkt von den Mitgliedern außerhalb des bekannten Veranstaltungskalenders das Programm des abgelaufenen Jahres bereicherten. Darunter waren die Teilnahme an Arbeitstagungen sowie an der ADAC-Hauptversammlung, die Durchführung von Vorstandssitzungen und die gemeinsamen Besuche von Veranstaltungen von befreundeten Vereinen sowie die Gratulationen bei Geburtstagen und anderen feierlichen Anlässen.

Über die im vergangenen Jahr durchgeführten Veranstaltungen berichtete der Vorsitzende in Vertretung der jeweiligen Organisatoren und Verantwortlichen. Die Höhepunkte waren das 24. Oldtimertreffen, der Herbstausflug nach Bad Kissingen und vier Veranstaltungen mehr, die durch das Engagement der Vorstandsmitglieder deren Ehefrauen und einigen treuen Helfern gut und zur vollsten Zufriedenheit der Teilnehmer über die Bühne gebracht werden konnten.

Dem Bericht des Schatzmeisters Gerhard Baumann war zu entnehmen, dass der Club eine gute finanzielle Ausstattung hat und mit einer ausgeglichenen Bilanz und keinerlei Verpflichtungen ins neue Geschäftsjahr gehen kann. Der Bericht der beiden Kassenprüferinnen Doris Finke und Theresia Hau bestätigte eine saubere und ordentliche Kassenführung .

Die Entlastung des Vorstands nahm Mitglied und Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Baumann vor, der in seinen Worten die Zufriedenheit mit der Arbeit und dem Engagement des Clubs hervorhob und im Namen aller Mitglieder für die geleistete gute Arbeit dankte.

Aufgrund des Todes des zweiten Vorsitzenden Friedrich Wachter wurde die Wahl dieses Postens erforderlich. Dem Vorschlag bis zu den nächsten regulären Wahlen 2020 einen Beisitzer zum zweiten Vorsitzenden zu wählen folgte die Versammlung und wählte einstimmig Günter Brix zum zeiten Vorsitzenden.

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wies der Vorsitzende auf die vielfältigen Vergünstigungen hin: Förderung der Jugend im Rahmen der Verkehrserziehung, Kostenbeteiligung und kostenlose Verpflegung am Herbstausflug, Vergünstigungen bei der Anmietung des Clubheims und Geländes und viele mehr. die der Club seinen Mitgliedern bietet und forderte sie auf, diese doch noch mehr in Anspruch zu nehmen.

In der Vorschau für das Jahr 2020 hob der Vorsitzende das 25. Oldtimerteffen „Rund um das Kurmainzische Schloß“ am 6. Juni besonders hervor und bat schon heute alle Oldtimerbesitzer und Freunde von alten Fahrzeugen aller Gattungen sich diesen Termin vorzumerken.

In seinem Schlussworten bedankte sich der Vorsitzende Hans-Jürgen Pahl bei allen Mitgliedern für ihre Treue zum Club, bei allen Helfern, die sich das ganze Jahr über mit großem Engagement zur Verfügung gestellt haben, bei den Vorstandsmitgliedern und deren Ehefrauen und allen, die den Club unterstützt haben. hjp

