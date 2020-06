Gruppenangebote wieder möglich

Bei der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis freut man sich, dass nun auch wieder Betreuungsangebote für Menschen mit Behinderung möglich sind.

Main-Tauber-Kreis. Zum Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus konnten für Menschen mit Behinderung seit Beginn der Pandemie keine Betreuungsangebote in Gruppen durchgeführt werden. Vor dem Hintergrund der niedrigen Infektionszahlen können nun umsichtige Maßnahmen zur Lockerung ergriffen werden, die eingeschränkte Gruppenangebote ermöglichen.

Mit der am 22. Mai verkündeten Verordnung des Sozialministeriums über eingeschränkte Gruppenangebote im Alltag, Initiativen des Ehrenamts sowie der Selbsthilfe, können seit 29. Mai wieder entsprechende Gruppenangebote durchgeführt werden.

„Vor Isolation schützen“

Der Vorsitzende der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis, Jörg Hasenbusch, zeigte sich erleichtert, dass nunmehr auch Gruppenangebote, wenn auch in eingeschränkter Form, wieder möglich sind.

„Diese Angebote tragen dazu bei“, so Hasenbusch, „Menschen mit Behinderung vor Isolation und Vereinsamung zu schützen und ihre Selbstständigkeit, ihre Eigenwahrnehmung von Wünschen und Bedürfnissen sowie die eigene Leistungsfähigkeit zu stärken“.

Gerade in den momentan schwierigen Zeiten und den großen Veränderungen im Alltag sei dies besonders wichtig. Zudem würden pflegende Angehörige, die während der Pandemie größtenteils auf sich selbst gestellt waren und wenig Unterstützung erhielten, entlastet. Die Gruppenangebote können aufgrund der Vorgaben des Sozialministeriums derzeit nur in einer Größe von maximal sieben Personen inklusive Betreuer stattfinden.

Weitere Voraussetzung für diese Angebote sind angebotsspezifische Betriebs-, Raum- und Nutzungskonzepte. Vorzuhalten sind darüber hinaus ein Gesundheitskonzept mit Hygiene-, Schutz- und Abstandsmaßnahmen, ein Personaleinsatzkonzept und ein Aufklärungskonzept.

Vor der Durchführung der Angebote bekommen die Betreuer deshalb eine gezielte Aufklärung sowie eine Einweisung in Hygienemaßnahmen und Handlungsvorgaben. Die Angehörigen und Betroffenen werden ebenfalls über Handlungsleitlinien und Hygienemaßnahmen informiert. Für die Teilnehmer wird eine Aufklärung in leichter Sprache zur Verfügung gestellt.

Zur Durchführung der Gruppenangebote stehen momentan zwei Räume zur Verfügung, in denen es aufgrund ihrer Größe und Ausstattung möglich ist, den Infektionsschutzvorgaben in vollem Umfang gerecht zu werden. Zum einen ist dies der Gruppenraum in der Begegnungsstätte „Mittendrin“ in Tauberbischofsheim, zum anderen der Kommunikationsraum im Irma-Volkert-Haus in Heckfeld.

