Grundstein für beruflichen Erfolg gelegt

Die Gesellenfreisprechungsfeier fand in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur virtuell im Internet statt.

Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis. Zu Zeiten der Coronapandemie ist fast alles anders – so auch die Freisprechung der „frischgbackenen“ Gesellen bei der Kreishandwerkerschaft Main-Tauber-Kreis.

Nachdem die traditionell jährliche öffentliche Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft (KHW) Main-Tauber-Kreis heuer aufgrund der Coronakrise sowie der einhergehenden Einschränkungen, Auflagen und Fürsorgepflicht entfallen muss, wurde mit einer virtuellen Gesellenfreisprechung unter dem Motto „Wir lassen uns von Corona nicht ins Handwerk pfuschen“ gemeinsam mit der Handwerkskammer Heilbronn-Franken sowie den Kreishandwerkskammern Schwäbisch Hall und Heilbronn-Öhringen der Kreishandwerkerschaft zumindest eine ansatzweise Ersatzlösung gefunden.

Die virtuelle Freisprechung mit zwei Videoaufzeichnungen ist im Internet eingestellt. Zugleich werden die Gesellenbriefe, Zeugnisse und Urkunden sowie die Belobigungen für die jeweiligen Innungsbesten auf postalischem Wege versandt.

Möglichkeiten nutzen

„Leider können wir mit Ihnen aufgrund Corona keine Gesellenfreisprechung feiern, was wir natürlich sehr bedauern, aber dennoch möchte ich Ihnen im Namen des gesamten Handwerks zur bestandenen Gesellenprüfung gratulieren“, unterstrich Ulrich Bopp, Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, in einem an die ehemaligen Auszubildenden gerichteten Grußwort. „Bleiben Sie bitte dem Handwerk treu und nutzen Sie die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten“, appellierte Bopp. „Die Zukunft von Ihnen liegt im Handwerk und wir brauchen Sie“, hob der Kammerpräsident hervor.

Die offizielle, traditionelle und feierliche Gesellenfreisprechung erfolgte durch Michael Szabo, Kreishandwerksmeister Main-Tauber und Obermeister der Innung des Kraftfahrzeughandwerks, der vorletzte Woche für sein außerordentliches Engagement in Gesellschaft und Handwerk mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande gewürdigt wurde. „Vielleicht genießen sie gerade den Moment mit Ihrer Familie, mit Freunden oder Kollegen“, meinte er. „Kraft unserer Ämter als Kreishandwerksmeister und nach altem Handwerksbrauch sprechen wir Sie hiermit feierlich frei. Machen Sie Ihrem Handwerk stets Ehre“. Zudem mahnte Szabo zum Hochhalten der guten Sitten sowie zur Sparsamkeit, Treue und Redlichkeit. „Werden Sie gute und tüchtige Handwerksgesellinnen und Gesellen“.

„Mit der Gesellenprüfung haben Sie den Grundstein für Ihre berufliche Zukunft gelegt. Bauen Sie weiter an Ihrer Karriere, dann sind Sie für die Anforderungen von morgen bestens gewappnet“, sagte Ralf Rothenburger, Kreishandwerksmeister und Obermeister der Elektro-Innung der KHW Heilbronn-Öhringen. Die traditionelle Freisprechung bezeichnete er als Höhepunkt der Ausbildungszeit. „Alle Anstrengungen während Ihrer Ausbildung und der Prüfungsstress gehören der Vergangenheit an“.

„Unser herzlicher Dank gilt auch in diesem Jahr allen Handwerksbetrieben, die junge Menschen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht im Regen stehen lassen. Wir blicken gemeinsam voller Zuversicht in die Zukunft“, zeigte sich Ulrich Stein, Kreishandwerksmeister Schwäbisch-Hall sowie Maler- und Lackierermeister, optimistisch. Handwerk habe goldenen Boden. „Auch in schwierigen Zeiten, wie der aktuellen Pandemie, werden Sie mit einer abgeschlossenen Ausbildung im Handwerk beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben“.

Wichtige Feier

„Wir wollten einen würdigen Ersatz für die sonst übliche öffentliche Freisprechungsfeier finden, die zumeist in der Bad Mergentheimer Wandelhalle stattfindet sowie an der auch Angehörige und Freunde teilnehmen können“, bekräftigte Angelika Gold, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaften Main-Tauber und Schwäbisch-Hall. „Nichts zu tun sowie die frischen Gesellinnen und Gesellen geradezu klanglos nach deren Ausbildung ziehen zu lassen, war für uns keine Option, auch wenn die virtuelle Gesellenfreisprechung per Video nicht an die sonstige Feier und Zeremonie heranreichen kann.“

Zugleich wies Gold ebenso wie die drei Kreishandwerksmeister auf die Social-Media-Kampagne hin. Bei dieser werden auf einer Onlineplattform erstmalig den frischen Gesellinnen und Gesellen die Möglichkeit gegeben, unter dem Leitgedanken „Seid stolz auf Euren Beruf“ zu zeigen, was sie während ihrer Ausbildung getan und erlebt haben als auch wie toll ein Handwerksberuf sei.

Über den mit den persönlichen Schreiben erhaltenen QR-Code können interessierte Jungabsolventen bis zum 11. Oktober ein entsprechendes Foto oder Kurzvideo auf der Plattform hochladen. Dieses werde dann auf Instagram sowie weiteren sozialen und digitalen Medien platziert.

Für alle Teilnehmer, die ihr Bild oder einen Screenshot eines Videos zusätzlich mit Namen und E-Mail-Adresse an info@handwerks.org einsenden, winken darüber hinaus Preise wie etwa ein i-Pad. „Wir freuen uns, wenn zahlreiche junge Leute aus verschiedenen Innungen zeigen, was Handwerk kann“, betonten Gold und die drei Kreishandwerksmeister.

